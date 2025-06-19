‘이 병’ 전파 이벤트?…20만명 몰리는 축제 “최악의 상황” 경고 나왔다

홍역 발진 사례. 질병관리청 자료

전 세계인의 축제 ‘글래스톤베리 페스티벌’ 2016년 당시 모습. 위키피디아

최근 홍역 환자 수가 급증한 영국이 6월 말 전 세계인의 축제 ‘글래스톤베리 페스티벌’를 앞둔 가운데, 대규모 인파가 몰리는 이 페스티벌이 ‘슈퍼 전파’ 이벤트가 될 수 있다는 우려가 제기됐다.최근 영국 데일리메일에 따르면 영국 일부 지역에서는 지난해 홍역 감염 사례의 전체 수치에 육박할 정도로 홍역 환자가 급증하고 있다. 이러한 상황에 전문가들은 “지금이 지난 10년간 최악의 홍역 유행 상황”이라고 우려하고 있다.홍역을 예방하는 MMR 백신을 두 차례 접종하면 최대 99%의 예방 효과가 있는 것으로 알려졌지만, 백신을 맞지 않은 경우 감염자 한 명이 주변의 10명 중 9명에게 바이러스를 옮길 정도로 전염성이 매우 높다.홍역은 홍역 바이러스(measles virus)에 의해 호흡기가 감염되는 질병으로, 특징적인 발진을 동반하는 질환이다. 고열과 전신에 급성 발진의 증상이 나타나는 급성 전염병이며 폐렴 합병증 등 2차 감염이 생기기도 한다.홍역은 주로 침방울을 통해 전파되며, 감염력이 매우 높다. 잠복기는 10~14일이며, 발진이 생긴 후 증상 발현 1~2일 전부터 증상 후 4일까지 감염력이 있다.레딩대학교의 감염병 전문가 사이먼 클라크 박사는 “글래스톤베리는 사실상 완벽한 ‘슈퍼 전파’ 환경”이라며 “90년대 말 MMR 백신이 자폐증을 유발한다는 허위 연구 결과 때문에 백신을 접종하지 않은 세대가 현재 성인이 돼 축제에 참여하게 될 가능성이 높다”고 지적했다.워릭대학교의 바이러스학자 로렌스 영 교수 또한 “런던과 남서부 지역에서 홍역 발병률이 높고, MMR 백신 접종률이 낮은 상황에서 글래스톤베리 같은 대형 축제는 바이러스 확산의 시작점이 될 수 있다”고 강조했다.MMR 백신은 접종 후 최대 효과가 나타나기까지 2주가 소요되기 때문에 전문가들은 참가자들이 지금 즉시 백신 접종 여부를 확인해야 한다고 강조했다.영 교수는 “두 차례 백신을 맞아야 완전한 면역이 형성되지만, 한 번만 맞아도 일정 수준의 보호 효과는 있다”며 “백신 접종 기록이 확실하지 않다면 GP(일반의)를 통해 확인 후 접종하는 것이 가장 안전하다”고 말했다.영국 보건안전국(UKHSA)도 “홍역은 증상이 나타나기 4일 전부터 전염력이 있어 무증상 감염자가 다수 존재할 수 있다”며 축제 참가 전 반드시 예방접종 여부를 확인하거나 접종을 완료하라고 당부했다.올해 글래스톤베리 페스티벌은 6월 25일부터 29일까지 영국 서머싯주의 워디 팜(Worthy Farm)에서 열릴 예정이다. 더 1975(The 1975), 올리비아 로드리고 등 유명 가수들이 출연하며 20만명 이상의 관객이 모일 것으로 예상된다.하승연 기자