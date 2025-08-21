비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

중국에서 한 여성이 비를 피하려 들른 복권점에서 긁은 즉석복권으로 100만 위안(약 2억원)에 당첨돼 화제다.21일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 윈난성에 사는 여성 A씨는 지난 8일 갑작스러운 비를 피해 복권점으로 들어갔다가 즉석복권을 구입했다.A씨는 복권점 주인에게 “비를 피하는 김에 한 번 해보겠다”며 30위안(약 6000원)짜리 복권 30장을 구입한 것으로 알려졌다.놀랍게도 여섯 번째 복권을 긁었을 때 A씨는 100만 위안에 당첨됐다. A씨는 “손발이 떨릴 정도로 놀랐다. 물이 재물을 가져온 것 같다”고 밝혔다.마침 해당 복권점은 일정 금액 이상 구매 시 추가 증정 행사를 진행 중이었는데, A씨도 이를 계기로 한꺼번에 복권을 구입할 수 있었다고 설명했다.당첨 이후 A씨는 복권점 주인에게 감사의 표시로 현금이 든 ‘홍바오’(붉은 봉투)와 감사 현수막을 선물한 것으로 알려졌다.A씨는 한 매체와의 인터뷰를 통해 “억대 당첨자도 흔히 보이는데 100만 위안은 그리 큰 금액이 아니다. 가족들도 조용히 넘어가자고 했다”며 “평소처럼 일상으로 돌아갔다”는 소감을 전했다.해당 사연은 현지에서 큰 관심을 끌었다. 일각에서는 중국의 ‘물이 있는 곳에 재물이 따른다’라는 속담이 떠오른다는 반응도 나왔다.한 누리꾼은 “재물의 신이 내려준 선물 같다”고 했고, 또 다른 누리꾼은 “앞으로 비 오면 복권점부터 가야겠다”고 놀라워했다.하승연 기자