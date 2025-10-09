아들인 척 15살 소녀 성폭행한 男교사…동료 수감자에 살해당했다

감옥 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

미국 노스캐롤라이나주 교도소에서 미성년자 성범죄 혐의로 복역 중이던 전직 중학교 체육 교사가 동료 수감자에게 살해당하는 사건이 발생했다.8일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 노스캐롤라이나주 그린 카운티 교정 시설에서 수감자 어니스트 니콜스(60)가 감방에서 숨진 채 발견됐다. 교도소 측은 즉시 시설을 봉쇄하고 조사에 착수했다.이후 그린 카운티 셰리프국은 이미 2급 살인죄로 복역 중이었던 동료 수감자 윌버트 볼드윈에게 살인 혐의로 영장을 발부했다.앞서 니콜스는 중학교 체육 교사로 14년간 재직했다. 그는 2008년 15세 미성년자 성폭행 혐의가 드러나자마자 학교에서 정직 및 출입 금지 조치를 받았다.피해자에 따르면 니콜스는 소셜미디어(SNS)에서 자신의 아들을 사칭해 피해자에게 접근했으며, 6개월간 상습적으로 성폭행을 한 것으로 알려졌다.니콜스는 2011년 법정에서 미성년자 성폭행을 포함해 총 27건의 성범죄 혐의로 기소돼 징역 15년을 선고받았다.니콜스는 재판 과정에서 자신의 혐의를 인정하지 않고 재판부에 비협조적인 태도를 보인 바 있다. 그는 원래 2027년 9월 형기를 마칠 예정이었다.하승연 기자