“할머니 같더라”…27년 전 실종된 ‘15살 소녀’, 부모 집에 감금돼 있었다
42세 미렐라 경찰에 의해 구조…병원 이송
폴란드에서 27년 전 실종된 줄 알았던 여성이 알고 보니 부모에 의해 집에 갇혀 있었던 것으로 드러나 현지 사회에 충격을 안겼다.
15일(현지시간) 더선, 피플지 등 외신에 따르면 폴란드 여성 미렐라(42)는 남부 도시 시비엥토흐워비체에 있는 부모의 집에 감금돼 있다가 지난 7월 구조됐다. 지역 주민들이 미렐라를 돕기 위한 모금 활동을 시작하면서 이 사건이 최근 알려지게 됐다.
보도에 따르면 지난 7월 말 미렐라와 부모가 사는 집에서 소란스러운 소리가 나자 이웃들이 경찰에 신고했고, 현장에 출동한 경찰이 미렐라를 발견했다.
미렐라는 급히 병원으로 이송됐으며 의료진은 조금만 더 늦게 왔더라면 미렐라가 감염으로 사망했을 것이라고 진단했다. 미렐라는 현재 병원에 입원한 상태다.
미렐라의 부모는 1998년 당시 15살이었던 미렐라가 실종됐다고 이웃 주민들에게 말한 것으로 전해졌다. 이후 주민들은 해당 아파트에 미렐라의 부모만 살고 있는 줄 알았다고 한다.
미렐라와 같은 아파트에 사는 한 이웃은 “경찰과 구급대원들이 미렐라를 아파트 밖으로 데리고 나왔을 때 정말 충격받았다”며 “마치 할머니 같았고, 다리에는 상처가 나 있었다”고 했다.
보도에 따르면 미렐라는 27년간 작은 방에 갇힌 채 외부 세계와 철저히 단절된 채 살아온 것으로 알려졌다. 병원, 치과, 미용실을 한 번도 가본 적이 없고 신분증조차 가지고 있지 않았다. 발코니에도 나가본 적이 없다고 한다.
수사 당국은 미렐라의 부모가 딸을 감금한 이유 등을 포함해 사건 전반을 조사할 계획이다.
조희선 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지