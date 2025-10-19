“정육점 할인?” 불륜 의심해 아내 살해하려던 男 감형…‘반전’ 있었다

기사와 직접적인 관련 없는 불륜 자료 이미지. 픽사베이

중국의 한 남성이 아내가 정육점에서 할인받았다는 이유로 외도를 의심해 아내를 살해하려 한 충격적인 사건이 발생한 가운데, 아내가 남편의 선처를 호소해 눈길을 끌고 있다.19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 3월 중국 지린성 쑹위안시에서 남편 저우씨는 아내 자오씨가 정육점에서 할인을 받아오자 정육점 주인과 부적절한 관계를 맺고 있다고 의심하기 시작했다. 근거 없는 질투심에 사로잡힌 저우씨는 결국 아내를 살해할 계획을 세웠다.자오씨와 격렬한 말다툼을 하던 저우씨는 미리 침대 옆 서랍에 숨겨둔 흉기로 자오씨를 여러 차례 찔렀다. 이 공격으로 자오씨는 심각한 내상을 입었으며, 본인도 몇 번이나 찔렸는지 기억하지 못할 정도였던 것으로 전해졌다.하지만 놀랍게도 자오씨는 남편에 대한 처벌을 원치 않는다며 남편의 선처를 호소했다.자오씨는 “30년 넘게 결혼 생활을 해오면서 남편과 늘 좋은 관계였고 심각한 갈등은 없었다”며 “남편은 돈을 벌어 모두 가족에게 가져다주는 성실한 사람이다. 아들, 손자도 있는데 더 이상 일을 키우고 싶지 않다. 상해 정도 평가도 원하지 않고, 장애 보상금도 신청하지 않겠다”고 밝혔다.이에 쑹위안시 닝장구 인민법원은 저우씨의 행위가 ‘고의적 살인’에 해당한다고 판단했으나, 그가 체포 후 자백했고 사건이 가정 내 분쟁에서 비롯된 점을 참작해 감형을 적용했다. 법원은 저우씨에게 징역 10년 6개월을 선고했다.이 사건은 현지 소셜미디어(SNS)에서 빠르게 확산했다. 누리꾼들은 “만약 불륜이면 할인이 아니라 공짜였을 것”, “30년 결혼 생활이 돼지고기 할인 때문에 파괴될 수 있다니”, “정육점 할인 때문에 바람을 의심해 흉기를 휘둘렀는데 용서해준 아내가 놀랍다” 등의 반응을 보였다.하승연 기자