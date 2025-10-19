“친아빠·친오빠들이 성폭행” 10대 자매 사건에 ‘발칵’…말레이서 무슨 일이

서울신문DB

말레이시아에서 60대 아버지와 두 아들이 미성년자 자매를 성폭행한 혐의로 기소되는 충격적인 사건이 발생했다.18일(현지시간) 현지 매체 the Vibes 등에 따르면 말레이시아 클란탄주 검찰은 지난 7일 아버지 A(65)씨와 두 아들 B(33)씨, C(24)씨를 파시르 푸테 법원에 기소했다.이들은 각각 12세와 16세 자매를 성폭행한 혐의를 받고 있다. A씨는 올해 7월 자택에서 두 딸을 성폭행한 혐의로 기소됐다.B씨와 C씨는 올해 두 차례에 걸쳐 같은 장소에서 16세 친동생을 성폭행한 혐의를 받고 있다.세 사람은 모두 무죄를 주장하며 혐의를 부인하고 있다. 만약 유죄가 인정될 경우 최대 징역 20년과 태형이라는 중형에 처해질 수 있다.말레이시아 법원은 어린이를 대상으로 성범죄를 저지른 범죄자에게 매우 엄격한 판결을 하는 것으로 알려져 있다.지난 2023년 한 말레이시아 남성은 친딸(15)을 지난 3년간 성폭행한 혐의로 징역 218년과 태형 75대를 선고받았다.딸은 침실 문 잠금장치를 바꾸면서 부친의 성폭행을 피하려고 애썼지만, 부친의 성폭행은 멈추지 않았다.그러나 학교에서 실시한 건강검진을 통해 딸의 임신 7개월 사실이 밝혀지면서 부친의 끔찍한 범행 사실이 드러났다.하승연 기자