“기혼들끼리 불륜” 미인대회 수상자 ‘상간녀’ 폭로 나왔다…더 충격인 것은

태국의 한 미인대회 수상자가 유부녀임에도 불구하고 유부남과 바람을 피웠다는 폭로가 나오며 불륜 의혹에 휩싸였다.3일(현지시간) 더타이거 등에 따르면 최근 소셜미디어(SNS)에서는 여성 A씨의 폭로가 화제를 모으고 있다.그는 “내가 둘째를 임신했을 당시 내 남편과 몰래 만났다”며 미인대회 수상자 B씨에 불륜 의혹을 제기했다. 결혼 3년 차로 두 자녀가 있는 것으로 알려진 A씨는 남편과 B씨가 주고받은 메시지 내용을 공개했다.A씨에 따르면 B씨는 미인대회에 출전하기 전부터 A씨의 남편을 만났으며, A씨는 과거 남편과 B씨가 단둘이 차 안에 타 있는 모습을 목격하기도 했다.이에 A씨는 두 사람 사이에 성적인 행위가 있었는지 의심했지만, 남편은 강력히 부인했다고 한다. A씨는 남편을 믿었으나 결국 두 사람이 최근까지 관계를 이어왔음을 알게됐다고 말했다.A씨는 “B씨는 남편에게 금전을 요구했고 이 때문에 우리 가족은 빚이 생겼다”며 “B씨 역시 유부녀이고, 그의 남편이 불륜 사실을 알고 있는지는 모르겠다”고 주장했다.이어 “미인대회에서 B씨가 우승한 것을 보고, 대중이 속지 않았으면 하는 마음에 폭로를 결심했다”며 “남편은 불륜 후 교묘하게 속인 이혼 서류를 제게 주고 서명하게 했다”고 토로했다.이 사건은 온라인상에서 큰 화제가 됐고, 태국의 유명 시사 프로그램은 직접 A씨를 상대로 인터뷰를 진행하기도 했다.A씨는 인터뷰를 통해 “B씨에게 당신의 불륜을 폭로하겠다고 말하자, 오히려 B씨는 ‘오히려 난 더 유명해질 것’이라며 폭로해보라는 식으로 말했다”고 토로했다.해당 방송에서는 B씨 인터뷰도 진행했다. B씨는 “A씨 남편과 연락한 사실은 인정하지만, 성적인 관계는 아니었다”며 “결혼 생활에 대한 고민을 상담해 줬을 뿐”이라고 주장했다.A씨는 이미 이혼 서류에 서명한 상태라 소송 등 법적 대응을 위해 자문하는 중이라고 밝혔다. 미인대회 측은 이번 불륜 의혹과 관련해 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.하승연 기자