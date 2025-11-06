‘이것’ 때문에 불륜 늘어난다?…“남편이랑 못 살아” 이혼하는 인도네시아 여성들

인도네시아 아체에서 열린 이슬람 결혼식에서 결혼 서약을 하고 있다. 2025.10.27 EPA 연합뉴스

인도네시아 아체에서 열린 이슬람 결혼식에서 결혼 서약을 하고 있다. 2025.10.27 EPA 연합뉴스

인도네시아 아체에서 열린 이슬람 결혼식에서 결혼 서약을 하고 있다. 2025.10.27 EPA 연합뉴스

최근 인도네시아 종교부 장관이 휴대전화와 소셜미디어(SNS)가 불륜을 조장하고 부부 관계를 해치고 있다고 경고해 눈길을 끈다.지난 5일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 나사루딘 우마르 장관은 지난달 30일 “휴대전화가 외도나 부정행위를 쉽게 만든다”며 “조심하지 않으면 우리는 SNS의 노예가 될 것”이라고 경고했다.이러한 경고는 지난해 인도네시아에서 약 40만쌍에 가까운 부부가 이혼한 가운데 나왔다. 공식 자료에 따르면 지속적인 갈등, 재정적 압박, 가정 폭력 등이 주요 이혼 사유로 나타났다.인도네시아 통계청에 따르면 지난해 이혼 건수는 약 39만 9000건으로 기록됐다. 이는 2023년 46만 3654건, 2022년 51만 6344건에 비해서는 감소한 수치다.그러나 우마르 장관은 여전히 높은 수치가 우려스럽다며 이는 더 깊은 구조적 문제를 드러낸다고 강조했다.가장 흔한 원인은 잦은 다툼으로, 25만 1000건 이상이 이로 인해 이혼한 것으로 알려졌다. 재정적 어려움은 약 10만건, 가정 폭력은 7200건 이상이었다.특히 불륜은 4800건 이상을 차지했으며, 그 외에 중독, 일부다처제, 강제결혼 등이 추가적인 사유였다.특히 종교 법원을 통해 접수된 전체 이혼 소송 중 거의 78%를 여성이 주도한 것으로 나타났다.우마르 장관은 종교적 규범 준수 약화, 사회 규범 변화, 아동 결혼의 잔재 등이 이혼의 주요 원인이라고 지적하며 “강한 가정이 있어야만 위대한 나라를 건설할 수 있다”고 촉구했다.한편 종교부는 2024년 7월부터 ‘의무 혼전 상담’ 제도를 도입했다. 해당 정책은 결혼 등록을 하는 모든 커플이 혼인 서류를 받기 전에 가족 준비 과정을 의무적으로 이수하도록 하고 있다.당국은 이 정책이 2022년 최고치를 기록했던 이혼율을 낮추는 데 기여했다고 평가한다. 그러나 전문가들은 장기적인 변화를 위해서는 가정 폭력에 대한 더 강력한 보호 조치와 경제적·법적 지원이 필요하다고 강조하고 있다.하승연 기자