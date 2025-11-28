logo
“플래시 터지자 민망”…트럼프 장남 前약혼녀, 파격 시스루 의상 논란

이보희 기자
입력 2025 11 28 11:42 수정 2025 11 28 11:42
길포일 그리스 대사, 공식석상서 시스루 드레스
“외교행사에 부적절” 비판

도널드 트럼프 미 대통령 장남의 전 약혼자로 유명한 그리스 대사 킴벌리 길포일이 아테네에서 열린 추수감사절 공식 만찬에 파격적인 옷을 입고 등장해 논란이 되고 있다.
27일(현지시간) 데일리메일 등 여러 외신에 따르면 길포일 대사는 지난 11월 중순 그리스와 미국 교류 및 친선 모임을 위해 열린 만찬에 참석하면서 검은 시스루 드레스를 입었다.

이 드레스는 전신에 밀착되는 블랙 레이스 소재의 시스루로, 안에 피부톤과 유사한 보디수트를 착용한 것으로 전해졌다.

하지만 플래시가 터지자 다리와 몸의 실루엣이 그대로 드러나면서 정중한 외교 행사 자리에 어울리지 않는 과도한 노출이라는 비판이 쏟아졌다.

만찬장에 참석한 다른 외교관, 재계 인사, 문화계 인사들이 대부분 정장이나 클래식한 수트를 입어 길포일 대사의 파격 드레스는 더욱 부각됐다. 일부 외신은 그의 복장을 두고 “대사직보다 마치 연예인 파티에 온 듯한 글램 룩”이라고 평했다.

그리스 대사 킴벌리 길포일이 지난 11월 초 아테네의 한 나이트클럽에서 열린 환영 행사에서 실버 글리터 드레스를 입었다. 인스타그램 캡처
한 외국 네티즌은 소셜미디어(SNS)에 “국가를 대표하는 자리에서, 몸을 과시하는 데 집중한 복장은 외교적 실수”라고 날선 비판을 남겼다. “대사 복장이라기보다는 란제리처럼 느껴진다”고 지적도 있었다.

길포일 대사는 지난달 공식적으로 미국의 그리스 대사로 임명된 후 유럽 현지 행사에 잇달아 등장하며 화려한 패션으로 주목받아 왔다. 지난 11월 초 아테네의 한 나이트클럽에서 열린 환영 행사에서는 실버 글리터 드레스를 입고 파격적인 파티룩을 선보이기도 했다.

한편 길포일 대사는 샌프란시스코와 로스앤젤레스에서 검사로 활동하다 폭스뉴스 앵커로 유명해진 인물이다. 트럼프 대통령의 장남 트럼프 주니어와 지난 2020년 약혼했지만 지난해 결별한 것으로 알려졌다.

킴벌리 길포일 그리스 대사. AP 연합뉴스
이보희 기자
