logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘은퇴설’ 돌던 이휘재, 4년 만에 복귀…선택한 방송은?

강경민 기자
입력 2026 03 05 14:02 수정 2026 03 05 14:02
기사 소리로 듣기
다시듣기
이휘재. KBS 제공
이휘재. KBS 제공


방송인 이휘재가 4년 만에 방송에 복귀한다.

5일 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 제작진에 따르면 이휘재는 오는 16일 진행되는 녹화에 참여한다. 해당 녹화는 ‘2026 연예계 가왕전 특집’으로 꾸며질 예정이다. 가창력으로 주목받았던 연예계 인물들이 대거 출연해 무대를 펼치는 콘셉트다.

그는 오랜 기간 진행자로 활약해 온 인물이지만 이번에는 MC가 아닌 경연자로 무대에 선다. 노래 실력으로 승부를 겨루는 형식인 만큼 어떤 무대를 준비했는지 이목이 집중된다.

이휘재의 방송 출연은 2022년 이후 4년 만이다. 당시 여러 논란이 겹치면서 활동을 사실상 중단하고 가족과 해외로 떠났다.

그는 일부 방송에서 부적절한 발언으로 지적이 제기됐다. 아내 문정원 역시 층간소음 문제와 이웃과의 갈등으로 여론의 비판을 받았다. 논란이 이어지자 이휘재는 활동을 잠정 중단하고 2022년 가족과 함께 캐나다로 떠났다.

이 과정에서 소속사였던 큐브엔터테인먼트와의 전속계약도 종료됐다. 이후 새 소속사 소식이 전해지지 않으면서 일각에서는 사실상 은퇴한 것 아니냐는 관측도 나왔다.

방송가에서는 이번 출연이 단발성인지, 향후 활동 재개의 신호탄이 될지 주목하고 있다.

한편 이휘재가 참여한 ‘연예계 가왕전 특집’은 두 차례에 걸쳐 방송된다. 해당 녹화분은 오는 28일과 다음 달 4일 방송을 통해 공개될 예정이다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이휘재가 방송 활동을 중단하고 해외로 떠난 연도는?
TodayBest

  1. “세월이 야속”…‘54세’ 심은하 셀카 공개에 온라인 ‘들썩’

    thumbnail - “세월이 야속”…‘54세’ 심은하 셀카 공개에 온라인 ‘들썩’

  2. 이란, 튀르키예 향해 탄도미사일 발사…“상공서 격추”

    thumbnail - 이란, 튀르키예 향해 탄도미사일 발사…“상공서 격추”

  3. “트럼프 아들과 김주애 결혼시키자” 전 세계 난리…대체 무슨 일?

    thumbnail - “트럼프 아들과 김주애 결혼시키자” 전 세계 난리…대체 무슨 일?

  4. “결혼자금 3억, 삼전·하닉에 ‘올인’” 사연 재조명…“살아있나요?”

    thumbnail - “결혼자금 3억, 삼전·하닉에 ‘올인’” 사연 재조명…“살아있나요?”

  5. 美 “트럼프 암살시도했던 이란 지휘관 제거…자비없이 승리”

    thumbnail - 美 “트럼프 암살시도했던 이란 지휘관 제거…자비없이 승리”

  6. 남편 옷에 낯선 향기가? “차 블박 보니 직장동료와…” 충격 사연

    thumbnail - 남편 옷에 낯선 향기가? “차 블박 보니 직장동료와…” 충격 사연
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved