“고기 많이 먹으면 대장암 걸린다? 채식 선택했는데”…진실은 ‘반전’

채식주의자, 대장암 위험 40% 더 높아

붉은 고기를 끊으면 암을 예방할 수 있을까. 일부 암 위험은 낮아질 수 있지만, 완전 채식(비건)의 경우 오히려 대장암 위험이 더 높을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.27일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 최근 영국 옥스퍼드대 연구팀은 1980년부터 2010년까지 영국, 미국, 대만, 인도 등에서 수행된 연구 데이터를 통합 분석한 결과를 ‘영국 암 저널(British Journal of Cancer)’을 통해 발표했다.이번 연구는 180만명 이상의 데이터를 바탕으로 평균 16년간 추적 조사한 것으로 10여년 전 세계보건기구(WHO)가 가공육을 1군 발암물질로 분류한 이후 나온 최대 규모의 분석이다.당시 WHO는 베이컨·소시지 등 가공육을 담배, 술, 석면과 같은 ‘충분한 근거가 있는 발암물질’ 범주에 포함했다. 하루에 가공육 50g(베이컨 두 줄 정도)만 섭취해도 대장암 위험이 약 20% 증가한다는 연구 결과에 따른 조치였다. 붉은 고기는 ‘발암 가능성 있음’(2A군)으로 분류됐다.이번 연구 결과에 따르면 채식주의자는 췌장암, 유방암, 전립선암, 신장암 및 혈액암의 일종인 다발성 골수종에 걸릴 위험이 일반 육식가보다 낮았다. 특히 고기를 먹지 않는 남성은 전립선암 위험이 12% 낮았고, 신장암 위험은 채식주의자와 페스카테리언(생선까지 먹는 채식주의자) 모두 25% 이상 낮은 것으로 조사됐다.하지만 반전이 있었다. 대장암과 식도암 위험은 오히려 채식주의 그룹에서 더 높게 나타난 것이다. 비건은 육식가에 비해 대장암 위험이 40%나 높았고, 채식주의자의 식도암 발생률은 육식가보다 2배 가까이 높았다.WHO가 가공육을 1군 발암물질로 지정하며 베이컨과 소시지를 담배와 같은 등급으로 분류했던 기존 상식을 뒤엎는 결과에 연구팀도 놀라움을 표했다.연구팀은 비건에게서 대장암 위험이 높게 나타난 이유로 ‘낮은 칼슘 섭취’를 지목했다. 비건은 조사 대상 그룹 중 섬유질 섭취량은 가장 많고 음주량은 가장 적었음에도 불구하고, 칼슘 섭취량은 가장 낮았다. 칼슘은 대장암 예방에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.또한 식도암 위험이 높은 이유는 동물성 단백질과 리보플라빈(비타민 B2), 아연 등 필수 미량 영양소의 섭취가 제한적이기 때문일 수 있다고 연구팀은 분석했다.다만 연구팀은 이번 결과가 ‘고기를 많이 먹어도 안전하다’는 뜻은 아니라고 선을 그었다. 이번 연구에 참여한 육식가들은 평소 건강에 관심이 많은 이들로, 하루 평균 육류 섭취량이 영국 성인 평균(34g)의 절반에도 못 미치는 17g 미만이었다.연구를 이끈 팀 키 교수는 “조사 대상 육식가들이 가공육을 많이 섭취하는 집단이었다면 결과가 달랐을 것”이라며 “채식주의자들은 암 예방을 위해 부족하기 쉬운 영양소를 보충제나 강화 식품을 통해 반드시 섭취해야 한다”고 조언했다.이보희 기자