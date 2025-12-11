“내가 아기 낳을래”…질투심에 남친 아기 살해한 미인대회 우승자 ‘최후’

미국 조지아주 미인 대회 우승자가 남자 친구의 아이인 18개월 유아를 살해한 혐의로 종신형을 선고받았다. 사진은 조지아주 지역 미인대회 우승자 트리니티 매디슨 포그(20). 인스타그램

미국 조지아주 미인 대회 우승자였던 20세 여성이 남자친구의 아이를 질투해 18개월 유아를 살해한 혐의로 종신형을 선고받았다.10일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 남자친구 줄리안 윌리엄스의 18개월 된 아들을 살해한 혐의로 체포된 조지아주 지역 미인대회 우승자 트리니티 매디슨 포그(20)에게 종신형이 선고됐다.지난 2024년 1월 조지아 사우스웨스턴 주립대학교 2학년이던 포그는 기숙사에서 윌리엄스가 마트에 가느라 약 30분 정도 집을 비운 사이 그의 아들을 살해한 혐의를 받았다.포그는 윌리엄스에게 “아들이 숨을 쉬지 않는다”며 문자를 보냈고, 문자를 확인한 후 급히 돌아온 윌리엄스가 아기를 응급실로 데려갔지만 아기는 끝내 세상을 떠났다. 포그는 아이의 사망 일주일 후 살인 혐의로 기소됐다.검찰은 “포그가 2024년 1월 조지아 사우스웨스턴 주립대 기숙사 방에서 머리와 몸통에 둔탁한 외상을 입혀 머리뼈 골절, 간 열상 등 심각한 부상을 입혔다”며 “아이가 병원에 이송된 지 한 시간 이내에 뇌사 상태에 빠졌다”고 밝혔다.포그는 조사에서 남자 친구와 자신의 아이를 갖고 싶었지만, 그는 이미 태어난 아들이 있어 아이를 갖고 싶어 하지 않아 범행을 저질렀다고 자백한 것으로 전해졌다.사건 직후 포그는 병원에서 “뇌출혈은 어떻게 일어나는가”, “머리뼈 골절을 알아차리지 못하게 하는 방법” 등을 검색한 사실도 드러났다. 그는 “윌리엄스의 아들도 나를 미워하고, 나도 그 아이를 미워했다”고 주장했다.포그는 현재 살인, 1급 아동 학대 혐의 등으로 체포돼 섬터 카운티 교도소에 갇힌 상태다. 그는 2023년 조지아주 ‘미스 도날슨빌’로 선정된 바 있다. 포그는 체포 후 타이틀을 모두 박탈당했다.하승연 기자