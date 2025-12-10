연말 극장가에서 벌어진 ‘집안싸움’…디즈니의 ‘두 영화’ 중 승자는 과연 누가

영화 ‘주토피아 2’. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

영화 ‘아바타: 불과 재’ 스틸컷. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

영화 ‘주토피아 2’와 ‘아바타: 불과 재’ 포스터. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

연말 극장가에서 디즈니의 집안싸움이 벌어질 예정이다. 현재 박스오피스 1위 자리를 지키고 있는 ‘주토피아 2’와 예매 시작과 동시에 예매율 1위를 달리고 있는 ‘아바타: 불과 재’가 격돌할 예정이다.영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 지난 8일 기준, 디즈니 애니메이션 영화 ‘주토피아 2’는 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 누적 관객수 400만명을 돌파했다.이는 올해 최고 흥행작인 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’보다 5일 빠른 기록이다. 지난해 879만 관객을 동원한 ‘인사이드 아웃 2’와도 유사한 속도를 보이고 있다.‘주토피아 2’는 지난달 26일 개봉한 이후로 줄곧 박스오피스 1위를 유지하고 있다. 올해 최고 흥행 기록을 쓰며 연말 막판 뒤집기에 성공할 수 있을지에 관심이 쏠린다.이런 가운데 디즈니 영화 ‘아바타’의 세 번째 시리즈 ‘아바타: 불과 재’의 개봉이 다가오며 집안싸움이 예고된 상황이다.‘아바타: 불과 재’는 오는 17일 개봉을 앞두고 있다. 9일 기준 예매율은 34%로 1위를 기록했고, 예매 관객 수는 12만명을 넘었다. 예매 시작과 동시에 예매율 1위를 차지하면서 관객들의 기대를 모으고 있다.‘아바타’ 시리즈는 앞선 두 작품 모두 국내에서 천만 관객을 돌파했다. 두 작품의 누적 관객수를 합하면 2442만명에 달한다. ‘아바타’(2009)는 누적 1362만명, ‘아바타: 물의 길’(2022)은 누적 1080만명을 기록했다. 각각 역대 외화 박스오피스 3위와 6위에 해당하는 수치다.앞선 흥행 덕분에 ‘아바타: 불과 재’는 개봉 전부터 내년 1월에 열리는 미국 대중문화상인 골든 글로브와 크리틱스 초이스 시상식 후보에 올라 관객들의 기대를 한층 높이고 있다.연말 극장가에서 디즈니의 두 영화가 뜻밖의 집안싸움을 벌일 예정이다. 우선 ‘주토피아 2’는 ‘아바타: 불과 재’가 개봉하기 전까지 독주를 이어갈 것으로 전망된다.올해 신흥 강자로 떠오르는 ‘주토피아 2’와 전통 강자인 ‘아바타’ 시리즈물이 맞붙으면서 누가 승자가 될 것인지 관객들의 이목이 집중된다.최종범 인턴기자