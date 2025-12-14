logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“2살 딸, 영양실조 반려견들과 방치” 처참 결말…부모 ‘살인 혐의’ 기소

이보희 기자
입력 2025 12 14 08:24 수정 2025 12 14 08:24
기사 소리로 듣기
다시듣기

2살 여아, 영양실조 반려견에 물려 숨져
“부모, 심각한 위험 알면서도 방치”

미국에서 영양실조 상태였던 반려견이 두 살 여아를 물어 숨지게 한 사건이 발생했다. 고펀드미 캡처
미국에서 영양실조 상태였던 반려견이 두 살 여아를 물어 숨지게 한 사건이 발생했다. 고펀드미 캡처


미국에서 영양실조 상태였던 반려견이 두 살 여아를 물어 숨지게 한 사건이 발생했다.

10일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 지난달 18일 록린 로즈 맥과이어(2)는 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 자택에서 반려견에 물려 사망했다.

당시 경찰은 “아이가 숨을 쉬지 않는다”는 신고를 받고 출동했다. 집 안에서 발견된 록린은 동물의 공격으로 추정되는 심각한 상처를 입은 상태였다.

자택에서는 록린을 공격한 개를 포함해 반려견 총 4마리가 구조됐다. 이 가운데 3마리는 영양실조 상태인 것으로 드러났다.

오클라호마시티 경찰서 딜런 쿼크 경사는 “아이는 사망한 채 발견되기 전 오랜 기간 동물들과 함께 한 방에 방치돼 있었다”고 밝혔다.

수사를 통해 이 같은 사실이 드러나자 당초 2급 살인 혐의로 기소됐던 아이의 부모 조던 맥과이어(34)와 다르시 램버트(24)에게는 1급 살인과 동물 학대 혐의가 적용됐다.

딸 살인 혐의로 기소된 다르시 램버트(왼쪽)과 조든 맥과이어. 오클라호마 카운티 구치소
딸 살인 혐의로 기소된 다르시 램버트(왼쪽)과 조든 맥과이어. 오클라호마 카운티 구치소


수사 당국은 “심각한 위험성을 알면서도 영양실조에 걸린 개와 아이가 함께 있도록 방치하는 등 악의적으로 아이를 보호하지 않았다”고 지적했다.

램버트와 맥과이어는 유죄가 인정될 경우 종신형을 선고받을 수 있다. 오클라호마주는 주 정부가 원할 경우 특정 1급 살인 사건에 대해 사형을 선고할 수도 있다.

록린의 친척들은 온라인 모금 사이트 ‘고펀드미’를 통해 “록린은 순수한 빛과 같았다. 호기심 많고 온화하고 기쁨으로 가득 찬 아이였다”며 “예상치 못한 방식으로 그를 잃게 돼 가족 모두 큰 슬픔에 잠겼다”며 모금을 개설했다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 변요한·티파니, 커플링에 포르쉐까지…“결혼 전제” 손편지

    thumbnail - 변요한·티파니, 커플링에 포르쉐까지…“결혼 전제” 손편지

  2. 암 투병 아내에 “자세 똑같아 싫다…주 1회 안 하면 이혼” 충격 사연

    thumbnail - 암 투병 아내에 “자세 똑같아 싫다…주 1회 안 하면 이혼” 충격 사연

  3. “저는 배꼽이 없습니다”…상의 올린 女 배 봤다가 ‘깜짝’ 무슨 사연?

    thumbnail - “저는 배꼽이 없습니다”…상의 올린 女 배 봤다가 ‘깜짝’ 무슨 사연?

  4. 팝핀현준 “성적 수치심” 언급하며 사과…교수직 그만둔다

    thumbnail - 팝핀현준 “성적 수치심” 언급하며 사과…교수직 그만둔다

  5. 소년범 전력 배우 조진웅, 은퇴 둘러싸고 ‘재기 가능성’ 논쟁

    thumbnail - 소년범 전력 배우 조진웅, 은퇴 둘러싸고 ‘재기 가능성’ 논쟁

  6. 매일 아침 침대 정리했는데…“건강에 안 좋아” 반전, 왜?

    thumbnail - 매일 아침 침대 정리했는데…“건강에 안 좋아” 반전, 왜?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved