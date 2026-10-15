“콘돔에 구멍 뚫어 유통하자” 저출생 해결법이 불량 콘돔?…재벌회장 충격 주장 ‘홍콩 발칵’[월드픽]

콘돔 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 123RF

임신 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

홍콩 부동산 재벌 중위안그룹(中原集團)의 창업자 스융칭(施永青) 회장이 저출생 대책으로 “제조업체가 의도적으로 불량 콘돔을 일정 비율로 시장에 유통하게 해야 한다”는 황당한 주장을 펼쳐 현지에서 거센 비판을 받고 있다.홍콩01, 홍콩 문회보 등 현지 매체에 따르면 스융칭은 최근 기고한 칼럼에서 “콘돔의 등장이 출산율 저하의 주요 원인”이라고 주장했다.그는 글에서 출산율을 높이기 위해서는 정부가 경제적 요인만 고려해선 안 된다면서 “가장 간단하고 효과적인 방법은 콘돔 회사가 시장에 출시하는 제품 중 일정 비율을 불량품으로 의무화하는 것”이라고 강조했다. 구멍이 뚫린 콘돔으로 여성들이 임신하게 만들어야 한다는 취지의 주장이다.구체적으로는 정부가 콘돔 공장의 불량품 비율을 조정하고, 그 비율을 통해 지역의 출산율을 통제해야 한다고 했다.스융칭은 피임은 ‘하늘의 도리’에 어긋나는 일이라고 주장하며 “성관계를 통해 쾌감이라는 포상만 가져가고, 책임은 회피하고 ‘번식’이라는 최종 목적을 완수하지 않고 있다”고 지적했다.이어 “콘돔이 발명된 후 사람들은 커피 한 잔 값도 안 되는 돈으로 성관계에 따른 책임을 피할 수 있게 됐다”고도 했다.그는 이러한 방안이 현대 사회의 가치관과 정면으로 배치되고 사회의 엄청난 반발을 불러일으킬 것임을 인정하면서도 “대대손손 이어온 대가 끊기는 재앙을 막기 위해서라면 향후 인류가 이처럼 상식을 벗어난 극단적인 대책마저 마다하지 않을 날이 올 수도 있다”고 강조했다.스융칭의 발언은 홍콩의 출생아 수가 역대 최저 수준으로 떨어진 상황에서 나왔다. 현지 당국 통계에 따르면 2025년 중순부터 2026년 중순까지 1년간 홍콩에서 태어난 출생아는 2만 9700명으로, 사상 처음 3만명 선이 무너졌다. 1960년대 통계 작성 이래 최저치다.현지 시민들은 스융칭의 제안을 현실성 없는 ‘망언’이라며 비판을 쏟아내고 있다. 홍콩 네티즌들은 “홍콩 청년들이 아이를 안 낳는 건 콘돔 때문이 아니라 당신 같은 부동산 재벌이 올려놓은 살인적인 집값 때문이다”, “본인 자녀와 손주들도 불량 콘돔을 쓰게 해서 식구를 늘려라”, “정상 콘돔을 사려면 아이를 낳은 걸 증명해야 하는 거냐” 등 황당하다는 반응을 내놨다.스융칭은 2021년에도 “청년들이 자녀 2명을 낳은 뒤 피임 제품을 합법적으로 구매할 수 있는 권리를 줘야 한다”고 주장해 한 차례 뭇매를 맞기도 했다.이번 ‘불량 콘돔 유통’ 발언이 논란을 일으켰으나, 스융칭의 태도에는 변함이 없는 것으로 보인다. 스융칭은 논란이 된 발언을 한 다음 날 “최근 중국에서 제기되는 ‘미혼·비혼·비출산자에게 독신세를 징수해 출산기금으로 쓰자’는 주장이 일리가 있다”며 “자녀를 2명 낳을 때까지 강제로 돈을 징수해야 한다”고 주장해 논란에 불을 지폈다.김민지 기자