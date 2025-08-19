[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세, 엔비디아 상승세 주도

18일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 테슬라(TSLA)가 각각 0.86%와 1.39%의 상승세를 보인 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 메타(META)는 각각 0.59%와 2.27% 하락했다.엔비디아는 182.01 달러로 0.86% 상승했다. 테슬라는 335.16 달러로 1.39% 상승하며 비교적 강한 상승세를 기록했다. 반면, 마이크로소프트는 517.10 달러로 0.59% 하락하며 하락세를 보였다.애플(AAPL)은 230.89 달러로 0.30% 하락했다. 아마존닷컴(AMZN)은 231.49 달러로 0.20% 상승하며 보합세를 유지했다. 브로드컴(AVGO)은 305.76 달러로 0.19% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 203.50 달러로 0.20% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 129,817,639주이며 거래대금은 236억 달러로, 약 32조 7,834억원이다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.31%에 달한다. 그 뒤를 이어 테슬라와 마이크로소프트가 각각 189억 달러와 122억 달러의 거래대금을 기록했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 17.50%, 마이크로소프트는 3.17%에 해당한다.정연호 기자