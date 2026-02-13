20살 윤후, 연애하나 했더니 “결혼 상상까지 했다”
가수 윤민수의 아들 윤후가 연애에 대한 솔직한 속내를 공개한다.
스무 살이 된 그는 데이트 도중 “결혼 상상까지 했다”고 털어놓으며 예상 밖의 직진 면모를 드러냈다.
오는 25일 첫 방송되는 tvN STORY·티캐스트 E채널 공동 제작 예능 ‘내 새끼의 연애2’ 하이라이트 영상은 “부모도 처음 보는 내 새끼의 얼굴”이라는 시즌2의 정체성을 보여주며 기대를 모으고 있다.
프로그램에는 윤후를 비롯해 배우 이문식의 아들 이재승, 축구 감독 신태용의 아들 신재혁, 가수 박남정의 딸 박시우, 방송인 이성미의 딸 조은별, 배우 최재원의 딸 최유빈 등이 등장한다.
평소 과묵한 이미지로 알려졌던 윤후는 데이트 중 미래를 전제로 한 발언을 꺼내며 적극적인 모습을 보인다. 그는 데이트 도중 “결혼 상상까지 했다”고 털어놓으며 단숨에 미래를 그리는 모습까지 보였다.
또 박시우는 신재혁에게 “아버지한테 딱 한 마디만 해. 내 인생의 여자 찾은 것 같다고”라고 말하며 직설적인 고백을 유도한다. 이어 수영장 데이트 장면에서는 신재혁이 상대의 머리를 넘겨주며 자연스럽게 스킨십을 시도하는 모습도 포착된다.
하지만 감정이 깊어질수록 갈등도 드러난다. 출연진은 상대의 진심을 확인하지 못한 채 혼란을 겪고, 사소한 말 한마디에 상처를 받기도 한다. 때로는 “자존심이 상했다”며 상처를 받고, 또 때로는 “쟁취하려고 끝까지 노력할 것”이라고 하는 등 물러서지 않는 선택을 한다.
제작진은 “사랑 앞에서 달라지는 자녀들의 얼굴, 그리고 자신이 알고 있는 ‘내 새끼’와 다른 모습을 처음 마주한 부모의 감정이 이 프로그램의 재미이자 공감 포인트”라며 “청춘남녀들의 설렘, 엇갈림, 성장을 함께 응원하고, 아이들의 사랑을 보며 감정의 롤러코스터를 타는 부모들의 ‘찐’ 반응에 함께 공감하는 프로그램으로 찾아가겠다”고 밝혔다.
‘내 새끼의 연애2’는 오는 25일 오후 8시 첫 방송된다.
