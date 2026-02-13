logo
‘인중축소술’ 이지혜, 외모 자신감…“‘케데헌’ 이재 닮아”

강경민 기자
입력 2026 02 13 17:23 수정 2026 02 13 17:23
사진=유튜브 ‘밉지 않은 관종언니’ 캡처
사진=유튜브 ‘밉지 않은 관종언니’ 캡처


가수 이지혜가 ‘인중 축소술’ 이후 외모 자신감을 드러냈다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘밉지 않은 관종언니’에는 ‘153만 인플루언서 명예 영국인, 영국 남자와 연애부터 결혼까지 풀 스토리’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에는 유튜버 명예 영국인 백진경이 출연했다. 이지혜는 촬영 초반 메이크업을 하지 않은 상태로 등장해 “오늘 재밌을 것 같다”고 말했다.

그는 “저희 노력을 알아달라. 정말 대형 유튜버를 섭외했다”고 말하며 분위기를 이끌었다. 이어 “오늘 약간 스타일이 영국 느낌 나지 않냐”고 덧붙이며 의상 콘셉트를 설명했다.

촬영 중 그는 출연자 스타일을 따라 영국식 메이크업에도 도전했다. 평소와 다른 음영과 색감을 활용해 이미지를 바꿨다. 변신에 만족한 그는 거울을 보며 “‘케데헌(케이팝 데몬 헌터)’ 이재 같지 않냐”고 반응했다.

사진=유튜브 ‘밉지 않은 관종언니’ 캡처
사진=유튜브 ‘밉지 않은 관종언니’ 캡처


외모의 변화는 스타일의 변화와 더불어 최근에 받은 ‘인중 축소술’의 결과이기도 하다.

이지혜는 지난해 ‘인중 축소술’을 받았다고 솔직하게 밝힌 바 있다. 인중 축소술은 코 아래와 윗입술 사이 길이를 줄여 얼굴 비율을 조정하는 수술이다.

그는 앞선 유튜브 영상을 통해 “인중이 길다는 게 오랜 콤플렉스였다. 길이가 4cm나 됐다”며 “나이가 들수록 인중이 더 길어지는 느낌이었고, 실리프팅 상담을 받을 때도 수술을 권유받아 결국 용기를 냈다”고 인중 축소술을 선택하게 된 이유를 설명했다.

강경민 기자
