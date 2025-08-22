[서울데이터랩]한전산업 10.73% 상승…실시간 상승률 1위

22일 오전 9시 10분 한전산업(130660)이 등락률 +10.73%로 상승률 1위를 차지했다. 한전산업은 개장 직후 5분간 497,687주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,280원 오른 13,210원이다.한편 한전산업의 PER은 37.53으로 평가되며, ROE는 10.59%로 수익성을 나타낸다.이어 상승률 2위 TP(007980)는 현재가 2,265원으로 주가가 8.63% 상승하고 있다. 상승률 3위 LS ELECTRIC(010120)은 현재 278,000원으로 5.50% 상승하며 긍정적인 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 신원(009270)은 5.18% 상승하며 1,888원에 거래되고 있다. 상승률 5위 고려아연(010130)은 5.08%의 상승세를 타고 828,000원에 거래되고 있다.6위 HD현대일렉트릭(267260)은 현재가 481,500원으로 5.02% 상승 중이다. 7위 DL우(000215)는 현재가 23,025원으로 4.90% 상승 중이다. 8위 인디에프(014990)는 현재가 1,355원으로 4.88% 상승 중이다. 9위 퍼시스(016800)는 현재가 45,750원으로 4.69% 상승 중이다. 10위 SUN&L(002820)은 현재가 2,920원으로 4.66% 상승 중이다.이밖에도 서흥(008490) ▲4.62%, 코아스(071950) ▲4.57%, LIG넥스원(079550) ▲4.54%, 삼성물산(028260) ▲4.44% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자