장영란, 굴욕 당했던 명품 H사 구매 인증…“욕하지 마”

강경민 기자
입력 2026 02 19 17:00 수정 2026 02 19 17:00
사진=유튜브 ‘A급 장영란’ 캡처
방송인 장영란이 명품 매장에서의 구매 경험을 공유했다.

장영란은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에 올라온 ‘말을 못 해서 고민인 3살 애기 한방에 입 트게 한 장영란의 충격비법은?’이란 영상에서 새로 장만한 명품 지갑을 소개했다.

공개된 영상에서 그는 부산으로 향하는 기차 안에서 가방 속 소지품을 정리하던 중 빨간색 명품 H사 지갑을 꺼냈다.

그는 “하나 샀다. 연말에 셀프 선물로 덜덜 떨면서 샀다”고 말하며 구매 소감을 전했다. 이어 “디피(진열) 안 돼 있었다. 밑에서 꺼내주시더라”며 구매 당시의 상황을 설명했다.

제작진이 “원래 진열돼 있지 않던 것이냐”고 묻자 장영란은 “진열 안 돼 있다. 욕하지 마라. 갈 때마다 나 괜히 미안해진다”고 말해 웃음을 자아냈다.

사진=유튜브 ‘A급 장영란’ 캡처
이 같은 후기는 과거 명품 매장에서 가방 구매를 거절당했던 경험담과 맞물려 더욱 눈길을 끌었다.

장영란은 앞선 영상에서 “가방을 사고 싶어서 갔더니 못 준다고 하더라”며 구매 거절을 당한 일화를 전했다. 그는 당시 직원이 “‘옷 같은 걸 사고 포인트가 돼야 한다’고 했다”며 해당 브랜드의 구매 조건을 언급한 바 있다.

그러면서 “나도 너무 놀랐다. 내 돈 주고 ‘백 좀 달라’ 했는데 ‘백이 없어요’라는 거다. 전시돼 있는 건 디피 상품이라고 했다. 그때 남편이 멋졌다. 내가 당황하니까 여기 온다고 들떠했던 게 기억이 났나 보더라. 남편이 ‘옷 사’라고 하더라. 그래서 샀다”고 밝혔다. 그는 결국 매장 직원의 조언을 받아 옷을 구매하고 나서 가방을 구매할 수 있었다.

한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

강경민 기자
