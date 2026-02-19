logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

이시영, 둘째 출산 3개월 됐는데…선명한 복근 ‘깜짝’

강경민 기자
입력 2026 02 19 17:42 수정 2026 02 19 17:42
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=이시영 인스타그램 캡처
사진=이시영 인스타그램 캡처


배우 이시영이 출산 후 불과 3개월 만에 완벽한 몸매를 뽐냈다.

이시영은 19일 자신의 인스타그램에 ‘7:19 AM 근육통 아침’이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이시영은 이른 아침부터 운동에 나선 모습으로 헬스장의 전신 거울을 통해 자신의 모습을 촬영하고 있다. 스포티한 브라톱 아래로 드러난 탄탄한 복근이 시선을 사로잡는다. 특히 그는 지난해 11월 둘째 딸을 출산한 지 3개월밖에 지나지 않아 놀라움을 자아낸다.

그의 운동에 대한 열정은 연예계에서도 정평이 나 있다. 평소 복싱과 웨이트 트레이닝을 꾸준히 해온 그는 각종 예능과 소셜미디어(SNS)를 통해 자기관리 일상을 공개해왔다. 최근에는 아프리카 최고봉인 킬리만자로 등반에 도전한 근황을 전하기도 했다.

사진=이시영 인스타그램 캡처
사진=이시영 인스타그램 캡처


한편 이시영은 2017년 외식 사업가와 결혼해 이듬해 첫째 아들을 품에 안았으나, 2025년 3월 이혼했다. 이후 같은 해 7월 냉동 보관했던 배아를 이식해 둘째를 임신했다는 사실을 밝혔으며, 그해 11월 둘째 딸을 무사히 출산했다.

강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이시영이 둘째 딸을 출산한 후 운동 모습을 공개한 시기는?
TodayBest

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    thumbnail - “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 노출 심한 비키니 외국女들, 출입 제지하자 “너희 엄마” 패드립… 푸껫 사원 논란

    thumbnail - 노출 심한 비키니 외국女들, 출입 제지하자 “너희 엄마” 패드립… 푸껫 사원 논란

  3. 혼술하던 남친 만나러 모텔 달려간 유명 女연예인 “섹시하게 입었다”

    thumbnail - 혼술하던 남친 만나러 모텔 달려간 유명 女연예인 “섹시하게 입었다”

  4. “눈에 ‘암’ 생길 줄이야”…51세女 시야 나타난 ‘검은 점’ 방치하다 결국

    thumbnail - “눈에 ‘암’ 생길 줄이야”…51세女 시야 나타난 ‘검은 점’ 방치하다 결국

  5. “난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란

    thumbnail - “난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란

  6. “모독하지 말라”더니…‘딸뻘 여친’ 공개한 50대 배우, 결국

    thumbnail - “모독하지 말라”더니…‘딸뻘 여친’ 공개한 50대 배우, 결국
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved