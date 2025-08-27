logo
[서울데이터랩]크로노스·하이퍼리퀴드·지캐시 24시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 27 08:41 수정 2025 08 27 08:41
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가장 큰 상승률을 기록한 종목은 크로노스(CRO)로, 35.19%의 상승세를 보였다. 크로노스의 현재 가격은 292원이며, 시가총액은 약 9조 8108억 원에 달한다. 크로노스는 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 및 애플리케이션을 지원하는 플랫폼으로, 사용자의 거래 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있다.

하이퍼리퀴드(HYPE)는 24시간 동안 15.18% 상승하여 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 하이퍼리퀴드는 현재 6만 9129원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 23조 842억 원이다. 이 종목은 주로 유동성 공급 및 토큰 스왑을 지원하는 플랫폼으로, 다양한 거래 전략을 제공하여 투자자들에게 인기를 끌고 있다.

지캐시(ZEC)는 9.71% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 보였다. 지캐시는 현재 5만 9869원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 9690억 1401만 원이다. 지캐시는 프라이버시 중심의 암호화폐로, 거래의 익명성을 보장하는 기능을 제공하여 개인 정보 보호를 중요시하는 사용자들 사이에서 인기를 얻고 있다.

펌프(PUMP)는 4.05원의 가격으로 9.19%의 상승률을 기록했다. 이 종목의 시가총액은 약 1조 4328억 원이다. 펌프는 주로 DeFi 플랫폼에서의 사용을 목적으로 하며, 다양한 금융 상품 및 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

스카이 프로토콜(SKY)은 8.97% 상승하여 93원에 거래되고 있다. 시가총액은 약 2조 1805억 원으로, 주로 블록체인 기반의 데이터 저장 및 전송 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있다.



한편, 월드코인(WLD)은 8.71% 상승하여 1325원에 거래되고 있으며, 스토리(IP)는 8.27% 상승하여 8375원에 거래되고 있다. 버추얼 프로토콜(VIRTUAL)은 8.19% 상승하였고, 에이브(AAVE)는 8.00%의 상승률을 기록했다. 에어로드롬 파이낸스(AERO)는 7.80% 상승하였다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
