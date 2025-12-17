시청률 ‘2%로 시작했는데…마지막 회까지 ‘자체 최고 시청률’ 경신하며 종영한 ‘한국 드라마’

‘UDT: 우리 동네 특공대’ 스틸컷. 지니 TV, ENA, 쿠팡플레이

‘UDT: 우리 동네 특공대’ 포스터. 지니 TV, ENA, 쿠팡플레이

지니 TV ✕ 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 ‘UDT: 우리 동네 특공대’가 마지막 회에서 다시 한번 자체 최고 시청률을 경신하며 유종의 미를 거뒀다.ENA 채널에서 방영된 ‘UDT: 우리 동네 특공대’는 지난 16일 마지막 회에서 전국가구 분당 최고 시청률 5.5%, 수도권가구 최고 시청률 5.2%, 전국가구 5%를 기록하며 월화드라마 1위를 차지했다.지난달 첫 회에서 시청률 2%로 시작한 작품은 3회 3%대, 5회 4%대에 순차적으로 진입한 뒤, 마지막 회인 10회에서 5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 한번 더 경신했다.이 시청률은 올해 방영된 ENA 월화드라마 중에서 최고 시청률 7.1%를 기록한 ‘착한 여자 부세미’에 이어 2위에 해당하는 수치다.‘UDT: 우리 동네 특공대’는 거창한 정의나 국가적 사명 대신, 가족과 동네를 먼저 챙기기 위해 뭉친 예비역 특공대의 이야기를 유쾌하면서도 짜릿하게 풀어낸 작품이다. 생활 밀착형 히어로라는 독특한 콘셉트로 시청자들의 호응을 끌어왔다.9회에서는 창리동에서 벌어졌던 연쇄 폭발 사건의 전말이 드러나며 동네 곳곳에 숨어 있던 빌런들이 모습을 나타낸 가운데, 각자 자리에서 동네를 지키기 위해 고군분투하는 동네 특공대의 활약이 촘촘하게 그려졌다. 특히 교회 옥상 폭발 사고 장면에서 곽병남(진선규 분)의 희생과 최강(윤계상 분)의 절박함이 맞물리며 강렬한 여운을 남겼다. 이후 병원 장면에서는 긴박했던 상황을 유머러스한 대사로 풀어내면서 작품 특유의 완급 조절을 보여줬다.이어진 마지막 회에서는 동네 특공대가 하나의 팀으로 완성되는 순간이 그려졌다. 박정환(이정하 분)의 아이디어에서 시작된 폭탄 원천 봉쇄 작전은 철물점, 마트, 세탁소 등 익숙한 동네 공간을 무대로 확장해 ‘창리동 작전’으로 구현됐다.후반부에서는 납치된 딸 최도연(박지윤 분)을 구하는 과정에서 최강이 잔혹한 상황을 맞닥뜨리면서 극의 몰입도는 고조됐다. 최강과 설리번(한준우 분)의 대립 속 긴장감이 더해지며, 선악 구도를 넘어 가족을 잃었다는 데서 비롯된 복수심, 선택과 행동에 따르는 책임 등 묵직한 고민거리들을 던졌다. 결국 사람을 지키는 선택으로 이어지는 결말은 작품이 전하고자 했던 메시지를 또렷하게 드러냈다.이처럼 마지막 주차에는 대체불가한 이웃들 간의 완벽한 케미스트리, 짜릿한 액션과 함께 ‘우리’와 ‘동네’라는 키워드를 중심으로 시리즈 정서를 완성하며 웃음과 여운을 동시에 남기며 마무리됐다.시청자들은 드라마 종영을 두고 “10회는 너무 짧다”, “매주 월요일, 화요일마다 재밌게 봤는데 벌써 끝나서 아쉽다”, “시즌2 제작 기다리고 있겠다” 등의 반응을 보였다.‘UDT: 우리 동네 특공대’의 전 에피소드는 지니 TV, 쿠팡플레이에서 다시 시청할 수 있다.최종범 인턴기자