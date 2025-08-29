logo
[서울데이터랩]영흥 12.91% 급등…실시간 상승률 1위

입력 2025 08 29 09:33 수정 2025 08 29 09:33
29일 오전 9시 10분 영흥(012160)가 등락률 +12.91%로 상승률 1위를 차지했다. 영흥은 개장 직후 5분간 2,534,821주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 71원 오른 621원이다.

한편 영흥의 PER은 -1.85로 낮은 평가를 받고 있으며, ROE는 -4.11%로 수익성 측면에서 부진한 상태다.

이어 상승률 2위 SNT에너지(100840)는 현재가 65,000원으로 주가가 11.88% 급등하고 있다. 상승률 3위 한화엔진(082740)은 현재 44,200원으로 8.20% 상승하고 있다. 상승률 4위 대웅(003090)은 7.50% 상승하며 25,800원에 거래되고 있다. 상승률 5위 두산퓨얼셀(336260)은 6.28%의 상승세를 타고 28,750원에 거래되고 있다.

6위 SNT모티브(064960)는 현재가 36,450원으로 5.96% 상승 중이다. 7위 HJ중공업(097230)은 현재가 16,390원으로 5.74% 상승 중이다. 8위 현대글로비스(086280)는 현재가 184,900원으로 5.48% 상승 중이다. 9위 영원무역홀딩스(009970)는 현재가 132,800원으로 5.31% 상승 중이다. 10위 STX엔진(077970)은 현재가 42,350원으로 4.83% 상승 중이다.



이밖에도 SK가스(018670) ▲4.50%, KPX케미칼(025000) ▲4.34%, 솔루엠(248070) ▲4.24%, 미원화학(134380) ▲3.92% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

