logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

입력 2025 12 18 09:14 수정 2025 12 18 09:14
기사 소리로 듣기
다시듣기
기자회견 중 눈물 보이는 박세리 박세리가 18일 오후 서울 강남구 스페이스쉐어 삼성코엑스센터에서 부친 박준철씨의 사문서위조 혐의에 대한 기자회견 도중 눈물을 보이고 있다. 2024.6.18 연합뉴스
기자회견 중 눈물 보이는 박세리
박세리가 18일 오후 서울 강남구 스페이스쉐어 삼성코엑스센터에서 부친 박준철씨의 사문서위조 혐의에 대한 기자회견 도중 눈물을 보이고 있다. 2024.6.18 연합뉴스


전 골프선수 박세리가 선수 시절 연애를 쉰 적은 없지만 결혼 앞에서 헤어지곤 했다고 말했다.

박세리는 지난 17일 방송한 tvN 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 나와 연애와 결혼에 관해 얘기했다.

박세리는 “선수 할 때는 연애를 계속했다. 쉰 적은 없다”고 했다.

박세리는 “헤어진 이유는 결국 결혼이었다. 결혼을 해야 하는데, 그걸 쉽게 결정할 수가 없었다”고 말했다.

이어 “그때는 아직 내가 준비가 안 돼 있었다”고 덧붙였다.

tvN 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면
tvN 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면


박세리는 “너무 바쁘다 보니 남자친구에게 항상 미안한 마음이 있었다. 다행히 만났던 사람들이 다 착했고, 내 생활을 이해해주려 했다”고 했다.

박세리는 연애 취향도 공개했다.

그는 운동선수나 연예인 혹은 전문직을 가진 남성에 대해 “한 번도 깊이 생각해본 적 없다”고 말했다.

이어 “이왕이면 자기 사업을 하는 사람이 좋다”고 말했다.

그러면서 “결국 혼자 살아야 하나 싶다”고 했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “나래바 초대 감사하지만”…조인성·박보검·정해인, 거절한 사연 뒤늦게 ‘파묘’

    thumbnail - “나래바 초대 감사하지만”…조인성·박보검·정해인, 거절한 사연 뒤늦게 ‘파묘’

  2. 이이경 측, ‘놀뭐 하차 유재석 개입설’에 내놓은 공식입장

    thumbnail - 이이경 측, ‘놀뭐 하차 유재석 개입설’에 내놓은 공식입장

  3. 37살 아내와 득남한 ‘4혼’ 87살 화가 “기존 자녀들과 연 끊겠다” 왜?

    thumbnail - 37살 아내와 득남한 ‘4혼’ 87살 화가 “기존 자녀들과 연 끊겠다” 왜?

  4. 25억 과징금 체납…김건희 모친, 부동산 공매 통보에 “절반 내겠다”

    thumbnail - 25억 과징금 체납…김건희 모친, 부동산 공매 통보에 “절반 내겠다”

  5. 샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단

    thumbnail - 샤이니 키 “주사이모에게 집에서 진료받았다” 인정…결국 활동 중단

  6. “신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치

    thumbnail - “신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved