[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 안정세 속 일부 종목 강세

3일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 안정적인 흐름을 보였다. 전반적으로 1% 미만의 변동폭을 기록한 종목이 많아 보합세를 나타냈다. 그러나 일부 종목은 두 자릿수의 상승률을 기록하며 두드러진 성과를 보였다.애플(AAPL)은 3.81% 상승한 238.47달러로 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A(GOOGL)은 9.14% 상승한 230.66달러를 기록하며 강세를 보였다. 브로드컴(AVGO)은 1.39% 오른 302.39달러에 거래를 마감했다.엔비디아(NVDA)는 0.09% 하락한 170.62달러로 보합세였다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.05% 상승한 505.35달러로, 아마존닷컴(AMZN)은 0.29% 오른 225.99달러로 거래를 마쳤다. 메타(META)는 0.26% 상승한 737.05달러를 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 총 거래량은 88,281,643주, 거래대금은 298억 달러로, 약 41조 3,995억 원에 달했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 27.6%를 기록했다. 그 뒤를 이어 엔비디아는 거래대금 276억 달러, 약 38조 3,664억 원으로 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.7%였다. 알파벳 Class A는 233억 달러, 약 32조 4,278억 원이 거래되며 시가총액 대비 거래대금 비중은 15.2%였다.정연호 기자