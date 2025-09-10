logo
[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 스토리 OKX 토큰 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 10 08:38 수정 2025 09 10 08:38
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시각 기준으로 1시간 내에 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 엠와이엑스 파이낸스다. 엠와이엑스 파이낸스는 현재 2만 3437원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 무려 24.94% 상승했다. 24시간 기준으로는 130.57%의 상승률을 기록하며 강력한 상승세를 유지하고 있다. 특히 엠와이엑스 파이낸스는 24시간 동안 1조 1800억 원의 거래량을 기록하며 시장에서 큰 관심을 받고 있다.

스토리 또한 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 스토리는 현재 1만 5403원에 거래되며, 1시간 동안 7.60% 상승했다. 24시간 기준으로는 30.79%의 상승률을 기록했으며, 4602억 원에 달하는 거래량을 보이며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 이러한 단기 상승세는 스토리의 시장 내 입지를 굳건히 다지게 할 것으로 보인다.

이어 OKX 토큰도 주목할 만하다. OKX 토큰은 현재 26만 7983원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 2.38% 상승했다. 24시간 기준으로는 2.27%의 상승률을 기록하며 안정적인 상승세를 보여주고 있다. 거래량은 3050억 원을 넘어서며 꾸준한 거래량을 기록 중이다.

폼은 현재 4374원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.93% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 -22.01%의 하락률을 보이고 있어 단기적으로는 다소 불안정한 모습을 보이고 있다. 거래량은 1276억 원으로, 거래는 활발히 이루어지고 있다.

한편, 스카이 프로토콜은 102원에 거래되며 1시간 동안 0.09% 상승했다. 모네로는 37만 7041원에 거래되며 0.07% 상승하는 모습을 보였다. 페이팔 USD, USD1, 유에스디코인, 다이와 같은 스테이블 코인들은 1시간 동안 거의 변동이 없는 모습을 보였다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
