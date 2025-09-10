[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 스토리 OKX 토큰 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시각 기준으로 1시간 내에 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 엠와이엑스 파이낸스다. 엠와이엑스 파이낸스는 현재 2만 3437원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 무려 24.94% 상승했다. 24시간 기준으로는 130.57%의 상승률을 기록하며 강력한 상승세를 유지하고 있다. 특히 엠와이엑스 파이낸스는 24시간 동안 1조 1800억 원의 거래량을 기록하며 시장에서 큰 관심을 받고 있다.스토리 또한 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 스토리는 현재 1만 5403원에 거래되며, 1시간 동안 7.60% 상승했다. 24시간 기준으로는 30.79%의 상승률을 기록했으며, 4602억 원에 달하는 거래량을 보이며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 이러한 단기 상승세는 스토리의 시장 내 입지를 굳건히 다지게 할 것으로 보인다.이어 OKX 토큰도 주목할 만하다. OKX 토큰은 현재 26만 7983원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 2.38% 상승했다. 24시간 기준으로는 2.27%의 상승률을 기록하며 안정적인 상승세를 보여주고 있다. 거래량은 3050억 원을 넘어서며 꾸준한 거래량을 기록 중이다.폼은 현재 4374원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.93% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 -22.01%의 하락률을 보이고 있어 단기적으로는 다소 불안정한 모습을 보이고 있다. 거래량은 1276억 원으로, 거래는 활발히 이루어지고 있다.한편, 스카이 프로토콜은 102원에 거래되며 1시간 동안 0.09% 상승했다. 모네로는 37만 7041원에 거래되며 0.07% 상승하는 모습을 보였다. 페이팔 USD, USD1, 유에스디코인, 다이와 같은 스테이블 코인들은 1시간 동안 거의 변동이 없는 모습을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자