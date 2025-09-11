logo
[서울데이터랩]에테나 폼 스토리 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 11 08:43 수정 2025 09 11 08:43
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 에테나(ENA)가 24시간 동안 -4.55%의 하락률을 기록하며 가장 큰 폭으로 하락했다. 에테나의 현재 거래가는 1083원이며, 시가총액은 약 7조 4656억 원에 달한다. 에테나는 스마트 계약 및 탈중앙화 애플리케이션을 구축하는 데 중점을 둔 플랫폼으로 알려져 있다.

폼(FORM)은 24시간 동안 -3.06% 하락했다. 현재 가격은 4193원이며, 시가총액은 약 1조 6014억 원이다. 폼은 사용자 친화적인 플랫폼으로, 다양한 디지털 자산을 관리할 수 있는 기능을 제공하는 것으로 주목받고 있다.

스토리(IP)도 -2.86%의 하락률을 보였다. 스토리의 현재가는 1만 4572원이며, 시가총액은 약 4조 4442억 원이다. 스토리는 디지털 콘텐츠의 소유권 및 저작권 관리를 위한 블록체인 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 창작자와 소비자 간의 상호작용을 강화하는 데 중점을 두고 있다.

소닉SVM(S)은 24시간 동안 -2.65% 하락했다. 현재 가격은 414원이며, 시가총액은 1조 1927억 원으로 집계된다. 소닉SVM은 높은 확장성과 빠른 거래 속도를 제공하는 플랫폼으로, 다양한 블록체인 애플리케이션에 사용된다.

스카이 프로토콜(SKY)은 -2.64%의 하락률을 기록했다. 스카이 프로토콜의 현재가는 99원이며, 시가총액은 약 2조 3276억 원이다. 이 플랫폼은 데이터 공유 및 저장을 위한 블록체인 기반의 솔루션을 제공하며, 안전하고 효율적인 데이터 전송을 목표로 한다.



한편, 셀레스티아(TIA)는 1.88% 하락했으며, XDC 네트워크(XDC)는 1.67% 하락했다. 인젝티브(INJ)는 0.90%의 하락률을 기록했다. 아비트럼(ARB)은 0.36% 하락했고, 파이코인(PI)은 0.19% 감소했다.

같은 시각, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 0.17%, 레오(LEO)는 0.04% 하락했다. 유에스디코인(USDC)과 다이(DAI)는 각각 0.01% 하락했다. USDe는 미미한 하락률을 보였으며, 페이팔 USD(PYUSD)와 USD1은 보합세를 유지했다. 퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 소폭 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
