[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

10일(현지시간) 미국 주요 주식 지수는 혼조세를 보였다. 다우존스 지수는 하락하며 뉴욕 거래소(NYSE)에서 마감했으며, 나스닥 종합과 S&P 500 지수는 상승하며 각각 나스닥 증권거래소(NASDAQ)와 뉴욕 거래소에서 거래를 마쳤다.
다우존스 지수는 45,490.92포인트로 전일 대비 220.42포인트(-0.48%) 하락했다. 거래는 뉴욕 거래소에서 이루어졌으며, 하루 거래량은 579,920천주를 기록했다. 시작가는 45,731.50포인트였으며, 장중 최고가는 45,731.50포인트, 최저가는 45,380.06포인트였다.
반면, 나스닥 종합 지수는 소폭 상승하며 21,886.06포인트로 마감했다. 전일 대비 6.57포인트(0.03%) 오른 수치다. 나스닥 증권거래소에서 거래되었으며, 하루 거래량은 1,558,290천주였다. 시작가는 21,980.60포인트였고, 최고가는 22,000.97포인트, 최저가는 21,810.84포인트를 기록했다.
S&P 500 지수 또한 상승세를 보이며 6,532.04포인트로 마감했다. 전일보다 19.43포인트(0.30%) 오른 수치다. 이 지수는 뉴욕 거래소에서 3,160,981천주의 거래량을 보였으며, 시작가는 6,550.29포인트, 장중 최고가는 6,555.97포인트, 최저가는 6,516.34포인트로 나타났다.
한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 각각 전일 대비 소폭의 변동을 보였다. 다우운송 지수는 15,543.65포인트로 55.86포인트(-0.36%) 하락했고, 나스닥 100 지수는 23,849.27포인트로 9.47포인트(0.04%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 5,958.09포인트로 138.27포인트(2.38%) 올랐다.
마지막으로, 변동성 지수(VIX)는 15.35로 전일 대비 0.31포인트(2.06%) 상승했다. 이 수치는 일반적으로 시장의 변동성이 낮고 비교적 안정적인 상태를 의미한다.
