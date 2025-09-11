[서울데이터랩]스카이 프로토콜 모네로 에어로드롬 파이낸스, 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 상승률이 가장 두드러진 종목은 스카이 프로토콜이다. 스카이 프로토콜은 현재 101원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.16% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -1.35% 하락했다. 스카이 프로토콜의 24시간 거래량은 322억 2326만 원에 달한다.두 번째로 주목할 만한 종목은 모네로이다. 모네로는 현재 37만 6680원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.03% 상승했다. 24시간 기준으로는 0.09%의 소폭 상승을 기록했다. 모네로의 24시간 거래량은 1061억 7269만 원이다.에어로드롬 파이낸스도 상승세를 보였다. 현재 1653원에 거래되고 있는 에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 0.93% 상승했으며, 24시간 기준으로는 1.68% 상승했다. 24시간 거래량은 802억 9278만 원이다.비트텐서는 현재 47만 7130원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.85% 상승했다. 24시간 기준으로는 1.20% 상승했다. 비트텐서의 24시간 거래량은 1993억 5091만 원이다.월드코인은 현재 2585원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.75% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -0.11% 하락했다. 월드코인의 24시간 거래량은 3조 1994억 원에 이른다.한편, 스토리는 현재 1만 4350원에 거래되며 1시간 동안 0.59% 상승했다. 아발란체는 3만 9475원에 거래되며 0.45% 상승했다. 레오는 1만 3277원에 거래되며 0.43% 상승했으며, 펜들은 6788원에 거래되고 0.43% 상승했다. 이뮤터블엑스는 767원에 거래되며 0.42% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자