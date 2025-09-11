logo
[서울데이터랩]스카이 프로토콜 모네로 에어로드롬 파이낸스, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 11 08:44 수정 2025 09 11 08:44
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 상승률이 가장 두드러진 종목은 스카이 프로토콜이다. 스카이 프로토콜은 현재 101원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.16% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -1.35% 하락했다. 스카이 프로토콜의 24시간 거래량은 322억 2326만 원에 달한다.

두 번째로 주목할 만한 종목은 모네로이다. 모네로는 현재 37만 6680원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.03% 상승했다. 24시간 기준으로는 0.09%의 소폭 상승을 기록했다. 모네로의 24시간 거래량은 1061억 7269만 원이다.

에어로드롬 파이낸스도 상승세를 보였다. 현재 1653원에 거래되고 있는 에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 0.93% 상승했으며, 24시간 기준으로는 1.68% 상승했다. 24시간 거래량은 802억 9278만 원이다.

비트텐서는 현재 47만 7130원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.85% 상승했다. 24시간 기준으로는 1.20% 상승했다. 비트텐서의 24시간 거래량은 1993억 5091만 원이다.

월드코인은 현재 2585원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.75% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -0.11% 하락했다. 월드코인의 24시간 거래량은 3조 1994억 원에 이른다.



한편, 스토리는 현재 1만 4350원에 거래되며 1시간 동안 0.59% 상승했다. 아발란체는 3만 9475원에 거래되며 0.45% 상승했다. 레오는 1만 3277원에 거래되며 0.43% 상승했으며, 펜들은 6788원에 거래되고 0.43% 상승했다. 이뮤터블엑스는 767원에 거래되며 0.42% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
