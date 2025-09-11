logo
[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 11 09:25 수정 2025 09 11 09:25
오늘(9월 11일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 9.62%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 73,400원으로 전 거래일 대비 1.10% 상승하며 보합권을 벗어나고 있다. 거래량은 1,442,802주를 기록했다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 2.63%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 삼성중공업(010140)은 4.64% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 0.00%의 등락률로 횡보 중이다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 0.63% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 HJ중공업(097230)은 등락률 -0.15%로 하락세를 보이고 있다. 7위 세진중공업(075580)은 1.73%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 NAVER(035420)는 0.75%의 상승세를 보이고 있다. 9위 큐리옥스바이오시스템즈(445680)는 14.93% 급등하며 강세를 보이고 있다. 10위 삼양컴텍(484590)은 5.26% 상승하며 시동을 거는 모습이다.



이 밖에도 한미반도체(042700) ▲0.92%, 한선엔지니어링(452280) ▲16.31%, 카카오(035720) ▲0.83%, 하나마이크론(067310) ▲3.08%, DB하이텍(000990) ▲1.98%, 오리엔탈정공(014940) ▲3.09%, 대한전선(001440) ▲0.62%, 알테오젠(196170) ▼0.93%, 현대차(005380) ▲0.68%, 현대로템(064350) ▲2.16% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
