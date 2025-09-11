logo
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 11 16:49 수정 2025 09 11 16:49
삼성전자(005930)가 9월 11일 장 마감 5분 만에 7.76%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 73,400원으로 전 거래일 대비 1.10% 상승하며 마감했다. 거래량은 20,741,475주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 농심(004370)은 19.17%의 급등세로 마감했다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 -2.56% 하락 마감했다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 0.99% 등락률로 보합세를 보였다. 검색비율 5위 HJ중공업(097230)은 0.76% 상승하며 마감했다.

검색비율 6위 SK오션플랜트(100090)는 22.01%의 폭등을 기록했다. 7위 삼성중공업(010140)은 3.71% 상승 마감했다. 8위 한화오션(042660)은 등락률 1.72%로 마감했다. 9위 두산퓨얼셀(336260)은 15.82%의 급등세를 보였다. 10위 펩트론(087010)은 5.42% 상승 마감했다.



이 밖에도 NAVER(035420) ▼0.21%, 카카오(035720) 보합, 알테오젠(196170) ▼2.67%, 대한조선(439260) ▲7.77%, 세진중공업(075580) ▲0.19%, 케이프(064820) ▲20.41%, 한화에어로스페이스(012450) ▲3.93%, 삼성전기(009150) ▲4.16%, 현대로템(064350) ▲1.92%, 한국전력(015760) ▼2.97% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
