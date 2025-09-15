logo
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 15
삼성전자(005930)가 9월 15일 장 마감 5분 만에 11.00%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 76,500원으로 전 거래일 대비 1.46% 상승하며 마감했다. 거래량은 19,904,051주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 두산에너빌리티(034020)는 하락률 -3.61%로 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.76%의 등락률로 마감했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 하락률 -3.80%로 주가가 하락했다. 검색비율 5위 HJ중공업(097230)은 5.24% 상승으로 마감했다.

6위 지투지바이오(456160)는 등락률 16.17%로 급등했다. 7위 테크윙(089030)은 21.76%의 폭등세로 마감했다. 8위 파미셀(005690)은 22.38%의 폭등세를 기록했다. 9위 한화오션(042660)은 하락률 -3.27%로 마감했다. 10위 휴림로봇(090710)은 20.36%의 급등세로 마감했다.



이 밖에도 카카오(035720) ▼2.29%, 후성(093370) ▲20.18%, 농심홀딩스(072710) ▲30.00%, NAVER(035420) ▼0.85%, 엘앤씨바이오(290650) ▲9.11%, 올릭스(226950) ▲4.13%, 농심(004370) ▼2.11%, 기아(000270) ▼3.97%, 삼성중공업(010140) ▼1.82%, 삼성물산(028260) ▲7.05% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자

