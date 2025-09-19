[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(9월 19일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.54%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 80,900원으로 전 거래일 대비 0.50% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 2,075,696주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.50%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 2.97% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 NAVER(035420)는 개장 초반부터 0.21%의 상승률을 보이고 있다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 -0.54% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 카카오(035720)는 등락률 3.09%로 상승세를 보이고 있다. 7위 로보스타(090360)는 -3.86%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 현대차(005380)는 -0.23% 하락세를 보이고 있다. 9위 LG전자(066570)는 -0.97% 하락하며 시동을 거는 모습이다. 10위 HJ중공업(097230)은 하락률 2.59%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 현대로템(064350) ▲4.98%, 한미반도체(042700) ▲1.17%, 한국항공우주(047810) ▲1.30%, 더존비즈온(012510) ▲2.78%, 삼성중공업(010140) ▼0.93%, 로보티즈(108490) ▼2.23%, 알테오젠(196170) ▼0.74%, 삼성SDI(006400) ▼0.12%, 에코프로(086520) ▼0.40%, 에코프로비엠(247540) ▼0.81% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자