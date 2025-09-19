logo
[서울데이터랩]HPSP 8.17% 상승 코스닥 상승세 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 19 13:35 수정 2025 09 19 13:35
코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 혼조세를 보인다.

19일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 종목인 알테오젠(196170)은 현재가 469,500원으로 전 거래일 대비 0.84% 하락하고 있다. 외국인비율은 13.98%를 기록하고 있으며, 거래량은 187,231주이다. PER은 266.16, ROE는 29.52로 나타나고 있다. 2위 종목인 에코프로비엠(247540)은 현재가 120,000원으로 전 거래일 대비 2.36% 하락세를 보이고 있으며, 외국인비율은 12.00%이다. 거래량은 233,034주이며, PER은 -151.52, ROE는 -6.26을 기록하고 있다.

상승 종목으로는 레인보우로보틱스(277810)가 전 거래일 대비 6.42% 상승하며 315,000원에 거래되고 있으며, 거래량은 379,162주이다. 에이비엘바이오(298380)와 리가켐바이오(141080)도 각각 4.09%, 1.83% 상승하며 각각 104,400원, 150,400원에 거래되고 있다. 하락 종목으로는 에코프로(086520)가 전 거래일 대비 1.19% 하락하며 50,000원에 거래되고 있으며, 거래량은 190,715주이다. HLB(028300)와 실리콘투(257720)도 각각 1.51%, 1.20% 하락하며 각각 39,050원, 45,250원에 거래되고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲2.94%, 휴젤(145020) ▼1.12%, 코오롱티슈진(950160) ▲1.00%, 케어젠(214370) ▲3.26%, 클래시스(214150) ▼1.49%, 에스엠(041510) ▲1.43%, 이오테크닉스(039030) ▼0.20%, 보로노이(310210) ▲1.52%, 실리콘투 ▼1.20%, HPSP(403870) ▲8.17% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이고 있다. 외국인 투자자들의 동향은 일부 종목의 외국인비율 증가와 함께 주가에 영향을 미치고 있으며, 거래량과 등락률 간의 상관관계가 나타나고 있다. 특히, 레인보우로보틱스와 HPSP는 높은 거래량을 기반으로 각각 6.42%, 8.17% 상승을 기록하고 있어 주목할 만하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
