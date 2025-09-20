[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세로 마감

19일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록한 반면, 일부는 보합세 또는 소폭 하락세를 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 0.24% 상승하며 176.67 달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 1.86% 상승한 517.93 달러를 기록했다. 애플(AAPL)은 3.20% 상승하며 245.50 달러로 마감했다.아마존닷컴은 0.11% 상승하며 보합세를 기록했다. 메타는 0.24% 하락했다. 알파벳 Class A는 1.07% 상승했다. 브로드컴은 0.12% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 236,246,791주의 거래량과 417억 달러, 약 58조 3,303억원의 거래대금을 보였다. 마이크로소프트는 52,196,005주의 거래량과 269억 달러, 약 37조 6,220억원의 거래대금을 기록했다. 애플의 거래량은 163,219,540주, 거래대금은 399억 달러로 약 55조 8,220억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 9.72%에 달한다.정연호 기자