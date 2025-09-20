[서울데이터랩]펌프 월드 리버티 파이낸셜 토큰 지캐시, 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 20일 1시 기준 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 펌프다. 현재 펌프의 가격은 9.97원으로, 1시간 동안 1.69% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 8.50% 하락하는 모습을 보였다. 펌프의 24시간 거래량은 약 8904억 1586만 원에 달하며, 시가총액은 3조 5283억 원으로 47위를 기록하고 있다.또한 월드 리버티 파이낸셜 토큰도 1시간 동안 1.31%의 상승률을 기록해 주목받고 있다. 현재 가격은 319원이며, 24시간 동안에는 3.41% 상승했다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰의 24시간 거래량은 9852억 8112만 원으로, 시가총액은 7조 8696억 원에 이른다. 시가총액 순위는 26위로, 상위권에 위치하고 있다.지캐시도 상승세를 보이며, 현재 6만 8501원에 거래되고 있다. 1시간 상승률은 0.57%로 비교적 낮지만, 24시간 동안 -2.57%의 하락세를 보였다. 지캐시의 24시간 거래량은 1373억 8824만 원이며, 시가총액은 1조 1112억 원으로 시가총액 순위는 99위를 기록하고 있다.같은 시각 넥소는 1809원에 거래되며, 1시간 동안 0.51% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 0.33% 하락했다. 밈코어는 현재 3274원으로, 1시간 동안 0.40% 상승했으나 24시간 동안 12.80% 하락했다.한편 하이퍼리퀴드는 7만 8397원에 거래되며, 1시간 동안 0.32% 상승했다. 플레어는 32원에 거래되며, 1시간 동안 0.24% 상승세를 보였다. 콘플럭스는 249원에 거래되며, 1시간 동안 0.17% 상승했다. 비트코인 캐시는 84만 5339원에 거래되며, 1시간 동안 0.16% 상승을 기록했다. 마지막으로 테더 골드는 512만 9993원에 거래되며, 1시간 동안 0.16% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자