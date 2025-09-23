logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 23 09:19 수정 2025 09 23 09:19
기사 소리로 듣기
다시듣기


오늘(9월 23일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 27.87%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 85,100원으로 전 거래일 대비 1.92% 상승하며 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2,698,519주를 기록했다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 2.14%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.32% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 알테오젠(196170)은 개장 초반부터 1.58%의 하락률로 하락 중이다. 검색비율 5위 삼천당제약(000250)은 1.56% 상승하며 순조로운 흐름을 보이고 있다.

6위 한화오션(042660)은 등락률 -0.82%로 하락세를 보이고 있다. 7위 카카오(035720)는 -0.45%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 한미반도체(042700)는 1.72%의 상승세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 0.86% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 한미약품(128940)은 상승률 6.56%로 주가가 크게 상승하고 있다.



이 밖에도 SFA반도체(036540) ▲12.61%, 디앤디파마텍(347850) ▲6.03%, 테크윙(089030) ▲4.22%, 아난티(025980) ▲3.41%, HJ중공업(097230) ▼3.95%, 레인보우로보틱스(277810) ▲0.79%, 현대차(005380) ▲0.23%, 삼성SDI(006400) ▲0.24%, 현대로템(064350) 보합, 삼성전기(009150) ▼0.72% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘원정 성매매’ 얼마나 해댔으면… “한국 이미지 심각하게 실추” 대사관도 경고

    thumbnail - ‘원정 성매매’ 얼마나 해댔으면… “한국 이미지 심각하게 실추” 대사관도 경고

  2. 구찌 매장서 에어팟 케이스 슬쩍…유명 가수, 절도 혐의 기소

    thumbnail - 구찌 매장서 에어팟 케이스 슬쩍…유명 가수, 절도 혐의 기소

  3. 교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정

    thumbnail - 교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정

  4. “언니 또 매진이에요” ‘요가 원장님’ 이효리에 팬들 아우성

    thumbnail - “언니 또 매진이에요” ‘요가 원장님’ 이효리에 팬들 아우성

  5. 백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

    thumbnail - 백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

  6. ‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”

    thumbnail - ‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved