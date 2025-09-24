[서울데이터랩]9월 24일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 리플, 비앤비, 솔라나가 시가총액 상위 종목으로 주목받고 있다.비트코인은 현재가 1억 5586만 원, 시가총액 3105조 6856억 원으로, 24시간 동안 -0.75% 하락했다. 1시간 등락률은 -0.50%로 비교적 안정된 흐름을 보이고 있다. 비트코인의 24시간 거래량은 67조 7810억 원에 달한다.이더리움은 현재가 578만 5556원, 시가총액 698조 3380억 원이다. 24시간 등락률은 -1.23%로 하락세를 보였으며, 1시간 등락률은 -0.62%로 하락세가 지속되고 있다. 24시간 거래량은 44조 6362억 원이다.리플은 현재가 3927원, 시가총액 234조 7664억 원으로 24시간 동안 -1.79% 하락했다. 1시간 등락률은 -0.57%로 하락세가 지속되고 있다. 24시간 거래량은 7조 2785억 원이다.비앤비는 140만 421원에 거래되며, 시가총액은 194조 9193억 원이다. 24시간 동안 1.97% 상승했으며, 1시간 동안에는 -1.57% 하락했다. 비앤비의 24시간 거래량은 5조 5914억 원이다.솔라나는 현재 29만 111원에 거래되고 있으며, 시가총액은 157조 6110억 원이다. 24시간 등락률은 -4.39%로 하락세를 보여주고 있으며, 1시간 등락률은 -3.07%로 하락세가 이어지고 있다. 솔라나의 24시간 거래량은 10조 5638억 원이다.한편, 도지코인은 327원에 거래되며 24시간 동안 -2.64% 하락했다. 시가총액은 49조 4450억 원이다. 같은 시각 트론은 468원에 거래되며 -1.53% 하락했다. 시가총액은 44조 3890억 원이다.에이다는 1117원에 거래되며 -2.85% 하락했다. 시가총액은 40조 75억 원이다. 같은 시각 하이퍼리퀴드는 6만 1643원에 거래되며 -4.53% 하락했다. 시가총액은 20조 5845억 원이다.체인링크는 2만 9655원에 거래되며 -1.70% 하락했다. 시가총액은 20조 1090억 원이다. 같은 시각 아발란체는 4만 6417원에 거래되며 -5.64% 하락했다. 시가총액은 19조 6009억 원이다.수이는 4566원에 거래되며 -3.23% 하락했다. 시가총액은 16조 2963억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 503원에 거래되며 -2.45% 하락했다. 시가총액은 16조 435억 원이다.비트코인 캐시는 77만 3750원에 거래되며 -1.90% 하락했다. 시가총액은 15조 4206억 원이다. 같은 시각 헤데라는 305원에 거래되며 -1.28% 하락했다. 시가총액은 12조 9320억 원이다.레오는 1만 3291원에 거래되며 0.41% 상승했다. 시가총액은 12조 2630억 원이다. 같은 시각 라이트코인은 14만 7592원에 거래되며 -0.67% 하락했다. 시가총액은 11조 2661억 원이다.전반적으로 대부분의 가상자산이 하락세를 보이고 있는 가운데, 비앤비와 레오가 소폭 상승세를 기록하고 있다. 투자자들은 시장의 변동성에 주의할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자