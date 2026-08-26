[서울데이터랩] 코스닥, 외국인·기관 매도에 820.42까지 밀려…시총 상위주 대체로 약세

코스닥이 개장 초반 외국인과 기관의 동반 매도 속에 하락 흐름을 보이고 있다. 미국 반도체주 강세와 국채금리 하락 등 우호적인 대외 여건에도 국내 증시 전반에서는 대기성 자금과 거래대금이 이전보다 줄어든 가운데 종목별 차별화가 두드러지는 모습이다.26일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 4.58포인트(0.55%) 내린 822.57을 나타냈다. 지수는 824.77에 출발한 뒤 장중 832.21까지 올랐지만, 이후 820.42까지 밀리며 약세로 돌아섰다. 거래량은 6652만1000주, 거래대금은 6046억4800만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 534억원어치를 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 353억원, 192억원어치를 순매도했다. 프로그램 매매는 비차익 중심으로 318억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 하락 종목 수가 상승 종목 수를 웃돌았다. 코스닥 시장에서 오른 종목은 632개, 보합은 118개였고 내린 종목은 940개였다. 상한가 종목은 3개였다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세였다. 알테오젠(196170)은 30만1500원으로 1.31% 내렸고, 에코프로(086520)는 8만4400원으로 0.94%, 에코프로비엠(247540)은 11만300원으로 1.96% 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 44만8000원으로 1.43%, 주성엔지니어링(036930)은 17만6000원으로 1.57%, 원익IPS(240810)는 10만9000원으로 2.94% 내렸다. 이오테크닉스(039030)도 38만8000원으로 3.36% 밀렸다. 반면 파마리서치(214450)는 42만7000원으로 3.02% 오르며 상위 종목 가운데 상대적으로 강세를 보였다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에서는 CSA 코스믹과 엑셀세라퓨틱스가 나란히 30.00% 급등했고, 헝셩그룹은 29.85%, 시그네틱스는 26.76%, 모아데이타는 17.70% 상승했다. 반면 파라택시스이더리움은 10.38% 하락했고 알에프세미는 9.93%, 앱튼은 9.12%, 아이티센글로벌은 8.52%, 코이즈는 8.39% 내렸다.최근 국내 증시 주변 자금은 이전보다 다소 위축된 흐름이다. 8월 들어 투자자 예탁금은 100조원 수준에서 움직이고 있으며, 지난 24일 기준 103조136억원으로 집계됐다. 코스피와 코스닥을 합한 국내 증시 거래대금도 지난 24일 63조1240억원으로 줄어든 상태다. 급등락을 반복한 장세 이후 관망 심리가 이어지면서 거래 활력이 다소 둔화한 것으로 풀이된다.다만 대외 변수는 완전히 비우호적이지만은 않다. 25일 미국 뉴욕증시에서 주요 지수는 일제히 상승 마감했고, 엔비디아와 마이크론, AMD 등 반도체주도 강세를 보였다. MSCI 한국 증시 ETF와 필라델피아 반도체 지수도 상승했다. 미국 국채금리 하락과 반도체 업종 강세가 국내 증시에 긍정적인 재료로 작용할 수 있지만, 이날 코스닥은 수급 부담 속에 종목별로 엇갈린 흐름을 나타내고 있다.코스닥은 최근 5거래일 기준으로 20일 840.89에서 21일 801.94까지 급락한 뒤 24일 813.33, 25일 827.15로 반등했지만 이날 다시 약세를 보이며 변동성이 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자