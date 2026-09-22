[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

22일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위권의 관심은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)에 가장 먼저 쏠렸다. 검색 1위 SK하이닉스는 184만원, 2위 삼성전자는 27만6500원에 마감했다. 상위 20개 종목 중 14개가 상승하고 6개가 하락해 상승 종목이 우세했다.SK하이닉스는 전일보다 2만8000원(1.50%) 하락했다. 장중 193만5000원까지 올랐지만 183만2000원까지 밀렸다. 삼성전자는 2500원(0.91%) 상승했고 고가 28만3500원, 저가 27만4500원을 기록했다. 3위 삼성전기(009150)는 148만6000원으로 3.99% 상승했다. 장중 가격은 146만4000원에서 154만8000원 사이에서 움직였다.상승률이 가장 높은 종목은 6위 대한항공(003490)이었다. 종가는 3만1400원으로 8.84% 상승했고 장중 고가에 마감했다. 11위 리노공업(058470)은 7.45% 오른 7만5000원, 5위 LG전자(066570)는 6.91% 상승한 21만6500원을 기록했다. 9위 한전기술(052690)은 13만8100원으로 6.56% 올랐다. 한전기술의 장중 저가와 고가는 각각 12만5500원과 14만3900원이었다.하락률은 14위 펩트론(087010)이 가장 컸다. 펩트론은 12.02% 내린 14만2000원에 마감했고 저가는 14만1700원이었다. 19위 하이브(352820)는 3.82% 하락한 15만6300원, 20위 HLB(028300)는 2.82% 내린 3만1050원이었다. 15위 알테오젠(196170)은 2.16% 하락한 24만9500원을 기록했다. 장중 고가는 25만7500원, 저가는 24만8500원이었다.거래량은 삼성전자가 1683만7117주로 상위 20개 종목 중 가장 많았다. 대한광통신(010170)이 984만3793주, 대한전선(001440)이 882만4217주, 대한항공이 680만624주로 뒤를 이었다. 거래대금은 SK하이닉스가 5조6429억500만원으로 가장 컸고 삼성전자는 4조7026억200만원이었다. 검색 1·2위에 모인 관심이 대규모 거래로도 이어졌다. 삼성전기는 1조3126억9600만원, 삼성전자우(005935)는 1조511억5500만원이 거래됐다.검색 상위 10개 종목 가운데 SK하이닉스를 제외한 9개가 상승 마감했다. 전체 20개 중 상승률은 대한항공이 가장 높았고 하락률은 펩트론이 가장 컸다. 거래량은 삼성전자, 거래대금은 SK하이닉스가 각각 선두를 차지하며 검색 최상위 종목이 거래 규모에서도 두드러졌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자