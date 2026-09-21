“심수봉 말 다 들었다”…17세 김다현, 충격에 ‘펑펑’ 울어

트로트 가수 김다현이 광양시 홍보대사로 위촉됐다.

가수 김다현(17)이 선배 가수 심수봉(71)의 공개 비판을 라이브 방송으로 직접 듣고 눈물을 쏟은 것으로 전해졌다.김다현의 부친 김봉곤은 21일 한 매체와의 인터뷰에서 “다현이는 무대를 마치고 곧바로 차를 타고 이동해 현장에는 없었다”며 “무대를 마치면 유튜브나 라이브 방송으로 자신의 무대를 모두 모니터링하기 때문에 심수봉 선생님이 한 말을 그대로 들었다”고 밝혔다.이어 “다현이가 직접 보고 들은 뒤 충격을 받은 것 같다. 펑펑 울었다”며 “그 모습을 지켜본 우리 부부의 마음도 많이 좋지 않았다”고 털어놨다.김봉곤은 딸이 어린 시절부터 음악을 해왔다며 안타까움을 드러냈다.그는 “다현이도 4살 때부터 판소리를 시작해 나름대로 자신의 음악 인생을 열심히 살아가고 있다”며 “음악을 정말 좋아하고 행복해한다”고 말했다.이어 “다현이는 심수봉 선생님을 정말 좋아하고 존경한다. 자신의 콘서트에서 심수봉 선생님의 노래를 부를 정도”라며 “그런 선생님에게 날벼락 같은 이야기를 들으니 너무 당황해하며 눈물을 펑펑 흘렸다”고 전했다.심수봉 측은 김봉곤에게 연락해 사과 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.김봉곤은 “관계자라는 분이 연락해 현장에 있던 관객과 다현이 팬들, 다현이에게 어떤 형태로든 사과하고 싶다고 했다”며 “100% 잘못된 표현이었다고 사과했다”고 밝혔다.김봉곤은 “관계자도 나도 당사자는 아니기 때문에 다현이가 귀가하면 전달받은 내용을 그대로 전할 예정”이라고 했다.앞서 심수봉은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 ‘제10회 진안고원 트로트페스티벌’ 무대에서 앞서 공연한 김다현을 공개적으로 비판했다.심수봉은 “젊은 아가씨가 노래가 무엇인지, 삶이 무엇인지도 모르는 것 같다”며 “앞으로 내 앞에 저 선수는 내보내지 말아달라”고 말했다.논란이 커지자 심수봉은 “상식을 벗어난 실언이었다”며 “특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니지만, 어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 준 것은 분명한 잘못”이라고 사과했다.온라인뉴스부