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‘태국 공주’ 애칭 얻었는데…“안세영이 롤모델”이라더니 금지약물 적발 ‘충격’[아시안게임]

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 09 22 09:21 수정 2026 09 22 09:21
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태국 배드민턴 유망주 피차몬 오파트니푸스. 인스타그램 캡처
태국 배드민턴 유망주 피차몬 오파트니푸스. 인스타그램 캡처


2026 아이치·나고야 아시안게임 출전 예정이었던 태국 배드민턴의 미녀 스타 피차몬 오파트니푸스가 도핑에 적발됐다. 이번 아시안게임의 첫 번째 도핑 적발이다.

국제도핑검사기구(ITA)는 21일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “피차몬의 검체에서 금지 약물인 ‘푸로세미드’에 대한 비정상 분석 결과(AAF)가 나왔다”고 공식 발표했다.

해당 검체는 지난 17일 나고야에서 실시된 경기 외 도핑 검사에서 채취됐다.

푸로세미드는 세계반도핑기구(WADA) 금지 목록의 ‘S5 이뇨제 및 은폐제’ 항목에 등재돼 있다. 이 약물은 체중을 급격히 감량하기 위해 체내 수분을 배출하는 용도로 사용되고 있다. 아시안게임 기간은 물론 경기 기간 외에도 사용이 금지돼 있다.

태국 피차몬 오파트니푸스 지난 1월 25일 인도네시아 자카르타에서 열린 인도네시아 마스터스 배드민턴 대회 여자 단식 결승전에서 중국 천위페이와 경기를 펼치고 있다. 2026.01.25 AP 연합뉴스
태국 피차몬 오파트니푸스 지난 1월 25일 인도네시아 자카르타에서 열린 인도네시아 마스터스 배드민턴 대회 여자 단식 결승전에서 중국 천위페이와 경기를 펼치고 있다. 2026.01.25 AP 연합뉴스


피차몬은 이번 검사 결과에 따라 잠정 출전 정지 처분을 받았다. 아시안게임 기간 경기 출전은 물론 훈련 등 모든 활동 참여가 금지된다.

피차몬은 22일 중국과의 여자 단체전을 앞두고 있었다.

다만 아직 도핑 위반이 확정된 것은 아니며 스포츠중재재판소(CAS) 반도핑부에 이의를 제기할 수 있다.

2007년생인 피차몬은 세계 랭킹 18위로 태국 배드민턴의 유망주다. 특히 뛰어난 외모로도 인기를 끌면서 ‘태국 공주’라는 별명을 가지고 있다. 안세영(삼성생명)이 롤모델이라고 밝혔고, 올해 부쩍 성장한 경기력을 보여줬다. 지난 1월 열린 인도네시아 마스터스 여자 단식 대회에서는 결승까지 올라가는 성적을 거두기도 했다.

김민지 기자
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