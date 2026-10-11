logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“좋아요” 유부남 마동석 홀린 잘록허리 17살 연하女 정체 알고보니…‘인간 복숭아’

입력 2026 10 11 17:38 수정 2026 10 11 17:38
기사 소리로 듣기
다시듣기
예정화 인스타그램
예정화 인스타그램


모델 겸 배우 예정화가 탄탄한 복근을 드러낸 근황 사진을 공개했다. 남편인 배우 마동석도 게시물에 ‘좋아요’를 누르며 관심을 보였다.

예정화는 지난 9일 자신의 소셜미디어(SNS)에 복숭아빛 상의와 흰색 트레이닝 바지를 입고 촬영한 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 예정화는 군살 없는 허리와 선명한 11자 복근을 드러냈다. 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 몸매가 눈길을 끌었다.

예정화는 과거 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연해 일상에서 실천하는 운동법을 소개한 바 있다.

당시 그는 설거지를 하면서 스쿼트를 하거나 수건과 생수통을 운동 기구로 활용하는 등 생활 속에서 틈틈이 근력 운동을 하는 모습을 공개했다.

예정화 인스타그램
예정화 인스타그램


온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
예정화가 SNS에 공개한 사진의 주요 특징은?
TodayBest

  1. “미국으로 떠나 이별”…장성규, 안타까운 소식 전해졌다

    thumbnail - “미국으로 떠나 이별”…장성규, 안타까운 소식 전해졌다

  2. 탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

    thumbnail - 탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

  3. “설정 정말 아닙니다” 또 터진 ‘나혼산’ 조작설…배우 김민, 직접 입 열었다

    thumbnail - “설정 정말 아닙니다” 또 터진 ‘나혼산’ 조작설…배우 김민, 직접 입 열었다

  4. 85세 김혜자, 연신 기침·부축 이동에 ‘건강 이상설’… 부국제 모습 우려에 “단순 감기

    thumbnail - 85세 김혜자, 연신 기침·부축 이동에 ‘건강 이상설’… 부국제 모습 우려에 “단순 감기

  5. 주차장 196칸 사들인 女 “월 10만원 내고 주차하세요”…주민들 ‘발칵’

    thumbnail - 주차장 196칸 사들인 女 “월 10만원 내고 주차하세요”…주민들 ‘발칵’

  6. 112에 “짜장면 한 그릇 주세요”…매맞는 엄마 구한 9살 아이

    thumbnail - 112에 “짜장면 한 그릇 주세요”…매맞는 엄마 구한 9살 아이
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved