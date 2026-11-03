검색 1·2위 삼성전자·SK하이닉스 내리고 한진칼 8%대 상승

3일 오전 9시 5분 개장 직후 투자자의 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)에 쏠렸다. 네이버 증권에 따르면 검색 1위 삼성전자는 21만9000원으로 4.37% 하락했다. 검색 2위 SK하이닉스도 140만7000원으로 4.42% 내렸다. 검색 3위 한진칼(180640)은 14만6100원으로 8.38% 상승해 상위권에서 반대 흐름을 보였다.삼성전자는 22만500원에 출발해 장중 고가도 같은 가격에 머물렀고 저가는 21만8000원이었다. SK하이닉스는 140만1000원에서 141만4000원 사이를 오갔다. 한진칼은 15만1700원으로 출발해 장중 저가 14만4600원까지 내려온 뒤 현재가 14만6100원을 기록했다.상승률이 가장 높은 종목은 한진칼로 8.38% 올랐다. 로킷헬스케어(376900)는 1만7870원으로 5.30% 상승했고 안랩(053800)은 12만1800원으로 4.82% 올랐다. 한국전력(015760)은 2만9650원으로 1.37% 상승했다. 삼성SDI(006400)도 54만5000원으로 1.30% 올랐다.하락폭은 SK하이닉스가 4.42%로 가장 컸다. 삼성전자가 4.37% 하락해 뒤를 이었다. SK스퀘어(402340)는 90만9000원으로 4.32%, 삼성전기(009150)는 114만5000원으로 4.02% 내렸다. 한미반도체(042700)도 18만5400원으로 3.29% 하락했다. 서울반도체(046890)는 2.96%, 두산에너빌리티(034020)는 2.69% 내렸다.검색 상위권의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 실제 거래로 이어졌다. 삼성전자는 123만9524주가 거래돼 거래량이 가장 많았고 거래대금도 2723억3700만원으로 선두였다. SK하이닉스는 18만1020주, 2549억8400만원을 기록했다. 거래량은 서울반도체가 22만3435주로 두 번째로 많았고 한화오션(042660)은 14만8882주였다. 검색 3위 한진칼의 거래량은 5만8482주, 거래대금은 86억7700만원이었다.검색 상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 5개, 하락 종목은 15개였다. 상위권에서는 한진칼과 로킷헬스케어가 상승세를 보인 반면 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·삼성전기는 4%대 약세를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자