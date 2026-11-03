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혈당 모니터링·상담까지… 고혈압·당뇨병 맞춤 관리, 집 앞 동네의원서 받아요 [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2026 11 03 00:52 수정 2026 11 03 00:52
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Q. 체계적으로 고혈압·당뇨병 관리를 받고 싶다면?

A. 국민건강보험공단의 ‘일차의료 만성질환관리 사업’에 참여하면 집 근처 동네의원에서 맞춤형 관리계획 수립부터 의사나 케어코디네이터(간호사, 영양사)의 교육·상담, 혈압·혈당 모니터링까지 1년간 지속적인 케어를 받을 수 있다.

Q. 일차의료 만성질환관리 사업의 장점은?

A. 단순 처방 중심의 진료와 달리 환자 상태에 대한 포괄적 평가를 바탕으로 맞춤형 통합 관리가 가능하며, 접근성이 높아 정기적 관리도 가능하다. 그리고 의료진의 연속적인 지원으로 혈압·혈당 조절과 합병증 예방에 도움이 된다.

Q. 누가 신청할 수 있나?

A. 고혈압·당뇨병 진단을 받은 환자라면 누구나 사업에 참여하는 동네 의원에서 신청할 수 있다. 참여 의원은 국민건강보험공단 누리집이나 모바일 앱의 ‘일차의료 만성질환관리 사업 참여 의료기관’ 찾기에서 확인할 수 있다.

Q. 비용 및 비용 지원 방법은?

A. 고혈압·당뇨병 환자는 재진 진찰료·검사료 등 본인부담 비율이 20%로 감소(외래 대비 10%포인트 할인)하며 ‘건강생활실천지원금제’를 통해 걷기, 교육으로 적립한 포인트로 진료비를 결제할 수 있다.
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