logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“기분 탓이 아니었다”… 찬바람 불면 관절이 아파오는 과학적 근거 [헬스픽]

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026 11 02 10:58 수정 2026 11 02 10:58
기사 소리로 듣기
다시듣기
날씨가 추워지면 무릎 관절염 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 123rf
날씨가 추워지면 무릎 관절염 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 123rf


날씨가 쌀쌀해지면 관절 통증을 호소하는 이들이 늘어난다. 흔히 ‘나이가 들어서’ 혹은 단순한 ‘기분 탓’으로 치부하기 쉽지만, 의학 전문가들은 찬 바람이 불 때 관절 통증이 심해지는 것은 명확한 신체 변화와 과학적 원인에 따른 현상이라고 설명한다.

헬스조선에 따르면 최근 미국 시더스사이나이병원 정형외과 전문의 제프리 자린 박사와 터프츠의료센터 류마티스내과 윌 하비 박사 등의 전문 소견을 바탕으로 추위가 관절에 영향을 미치는 몇 가지 핵심 원인을 정리했다.

관절 내부에는 뼈와 연골의 마찰을 줄이고 부드러운 움직임을 돕는 ‘활액’(관절액)이 존재한다. 기계에 윤활유를 바르면 부드럽게 작동하는 것과 같은 원리다. 하지만 주변 기온이 떨어지면 이 관절액의 점도가 높아져 끈적해지기 쉽다. 끈끈해진 활액은 관절의 원활한 움직임을 방해해 뻣뻣함과 뻐근함을 유발한다. 다만 이 점성 변화가 실제 통증 발생에 미치는 영향에 관해서는 추가적인 연구가 필요하다는 시각도 존재한다.

관절이 아플 때 무작정 손으로 주무르거나 파스부터 붙이는 경우가 많지만, 통증을 줄이는 것보다 손상 부위가 더 악화하지 않도록 보호하는 것이 무엇보다 중요하다. 아이클릭아트
관절이 아플 때 무작정 손으로 주무르거나 파스부터 붙이는 경우가 많지만, 통증을 줄이는 것보다 손상 부위가 더 악화하지 않도록 보호하는 것이 무엇보다 중요하다. 아이클릭아트


비나 눈 소식이 있거나 날씨가 흐려지며 외부 기압이 낮아지면, 관절 주변 조직이 미세하게 부풀어 오르는 현상이 발생한다. 특히 관절염을 앓고 있는 환자들은 염증으로 인해 신경이 한층 예민해져 있어 이러한 기압 변화에 더욱 민감하게 반응한다. 팽창한 조직이 예민해진 신경을 자극하면서 통증이 표면화되는 것이다.

추운 환경에 노출되면 인체는 체온을 유지하기 위해 피부와 손발 등 말초 부위의 혈관을 수축시킨다. 이 과정에서 손발과 관절 주변으로 흐르는 혈액량이 줄어들고, 이에 따라 관절을 둘러싼 근육이 경직되면서 뻣뻣함과 통증을 느끼게 된다.

날씨가 추워지면 자연스럽게 야외활동이 줄어들고 실내에 앉아 있는 시간이 늘어난다. 하지만 신체를 충분히 움직이지 않으면 관절 주변 근육과 인대가 굳어지면서 통증이 심해지기 쉽다. 전문가들은 건강한 관절을 유지하기 위해 적절한 움직임이 필수적이라고 강조한다.

자생한방병원 의료진이 무릎 관절염 환자에게 침을 놓고 있다. 자생한방병원 제공
자생한방병원 의료진이 무릎 관절염 환자에게 침을 놓고 있다. 자생한방병원 제공


이처럼 찬 바람이 불 때 관절이 아픈 것은 기분 탓이 아닌 기온·기압 변화, 혈액순환 저하, 활동량 감소 등이 복합적으로 작용한 결과다.

증상을 완화하려면 외출 시 옷을 충분히 챙겨 입어 체온을 유지하고, 실내에서는 가벼운 스트레칭과 걷기 운동으로 관절 주변 근육을 풀어주는 것이 도움이 된다. 온찜질이나 부드러운 마사지도 경직된 관절을 이완하는 데 효과적이다.

다만, 통증이 지속되거나 아침에 일어났을 때 관절 뻣뻣함이 30분 이상 이어진다면 단순한 날씨 탓으로 넘기지 말고 보건 전문가 조언에 따라 관절염 등 기저 질환 여부를 확인하기 위해 병원 진료를 받아야 한다.

문경근 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
추운 날씨에 관절 통증이 발생하는 원인으로 언급되지 않은 것은?
TodayBest

  1. ‘전원일기’ 함께했는데…김용건이 고 최불암 빈소 못 가는 이유

    thumbnail - ‘전원일기’ 함께했는데…김용건이 고 최불암 빈소 못 가는 이유

  2. 길 가던 여성 입 막고 강제추행한 30대男… 강간치상 전과도 있었다

    thumbnail - 길 가던 여성 입 막고 강제추행한 30대男… 강간치상 전과도 있었다

  3. 하정우 결혼 앞둬 ‘최불암 빈소’ 불참…김용건 “결혼식 끝나고 묘소 찾아갈 것”

    thumbnail - 하정우 결혼 앞둬 ‘최불암 빈소’ 불참…김용건 “결혼식 끝나고 묘소 찾아갈 것”

  4. 중국인들 화장실 사용 후… “바닥엔 소변·변기 물도 안 내려” 태국인들과 몸싸움 벌어졌다

    thumbnail - 중국인들 화장실 사용 후… “바닥엔 소변·변기 물도 안 내려” 태국인들과 몸싸움 벌어졌다

  5. “제정신 아니다”…80세 트럼프, 비속어 2.5배 늘고 횡설수설

    thumbnail - “제정신 아니다”…80세 트럼프, 비속어 2.5배 늘고 횡설수설

  6. “호텔결혼식 축의금은 20만원? 하객이 왜 식대 신경 써야 하나”…당신 생각은

    thumbnail - “호텔결혼식 축의금은 20만원? 하객이 왜 식대 신경 써야 하나”…당신 생각은
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved