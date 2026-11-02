[포착] “×킹 김치맨” 조롱에 “내려와”…박항서, 태국 관중과 충돌

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 이끄는 박항서 감독이 관중으로부터 ‘김치맨’이라는 인종차별적인 조롱을 당해 논란이 일고 있다. 사진은 박 감독이 해당 관중에게 조용히 하라는 제스처를 취하는 모습. 깐짜나부리 뉴스 페이스북 캡처

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 이끄는 박항서 감독이 관중으로부터 ‘김치맨’이라는 인종차별적인 조롱을 당해 논란이 일고 있다. 사진은 관계자들이 박 감독을 제지하는 모습. 깐짜나부리 뉴스 페이스북 캡처

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 이끄는 박항서 감독이 관중으로부터 ‘김치맨’이라는 인종차별적인 조롱을 당해 논란이 일고 있다. 사진은 관계자들이 박 감독을 제지하는 모습. 깐짜나부리 뉴스 페이스북 캡처

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 이끄는 박항서 감독이 관중으로부터 ‘김치맨’이라는 인종차별적인 조롱을 당해 논란이 일고 있다.2일 베트남 매체 딴니엔 등에 따르면 박 감독은 전날 태국 파타야 농프루 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 2026-2027시즌 태국 리그2 원정경기에서 2-2로 비긴 뒤 경기장을 빠져나가는 과정에서 상대팀 관중과 충돌했다.소셜미디어(SNS)에 공개된 영상에 따르면 상대팀 팬으로 추정되는 한 남성은 박 감독을 향해 “김치맨. ×킹 김치맨”이라고 반복적으로 외쳤다.이에 박 감독은 입술에 손을 대며 조용히 하라는 제스처를 취했다. 그러나 도발이 계속되자 박 감독은 주먹을 휘두르는 시늉을 하며 ‘아래로 내려와 보라’고 소리치는 등 강하게 대응했다.상황이 험악해지자 구단 관계자들과 선수가 박 감독을 제지하면서 물리적 충돌로 이어지지는 않았다.이 관중은 깐짜나부리의 코치진에게 모욕적인 제스처를 취하고, 마다가스카르 출신 미드필더 존 바지오를 향해 키를 비하하는 발언도 한 것으로 알려졌다.깐짜나부리 구단은 공식 성명을 통해 “우리는 인종, 피부색, 민족 및 모든 형태의 차별과 다름에 맞서 함께할 것”이라며 인종차별 행위를 강력히 규탄했다.구단은 “축구는 전 세계 모든 사람을 하나로 연결하는 스포츠”라며 “누구든, 어디 출신이든, 피부색이 무엇이든 모든 사람은 존엄한 가치를 지니며 동등한 존중을 받아야 한다”고 강조했다.윤예림 기자