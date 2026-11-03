“생크림 대신 ‘이것’ 부었더니”… 스크램블 에그 식감이 역대급 [헬스픽]

스크램블 에그 이미지. 아이클릭아트

탄산수 이미지. 아이클릭아트

스크램블 에그와 여러 과일 이미지. 아이클릭아트

부드러운 스크램블 에그를 만들려고 생크림을 넣었다가 포화지방 폭탄을 걱정하는 이들에게 주방 속 의외의 비법이 되는 탄산수의 놀라운 반전이 주목받고 있다.청량감을 즐기기 위해 냉장고에 쟁여두는 탄산수가 마시는 것을 넘어 요리의 필수품으로 자리 잡은 가운데 집에서 브런치 카페처럼 부드러운 스크램블 에그를 만들고 싶을 때 생크림 대신 탄산수를 활용하는 조리법이 화제를 모았다.미국 요리 전문매체 ‘더 로컬 팔레트’ 등에 따르면 달걀물을 풀 때 탄산수를 살짝 섞어주면 놀라운 변화가 일어난다.스크램블 에그나 팬케이크를 만들 때 부드러운 식감을 내기 위해 생크림이나 버터를 듬뿍 넣는 경우가 많지만 이는 열량을 높이고 포화지방 섭취량을 과도하게 늘려 혈중 나쁜 콜레스테롤 수치를 높이고 심혈관 건강을 위협할 수 있다.미국심장협회는 포화지방 섭취량을 하루 총열량의 6% 미만으로 엄격히 제한하고 있다. 이때 생크림 대신 탄산수 1~2숟가락을 더하면 달걀물에 미세한 탄산 기포가 들어가며 가볍고 폭신한 식감을 극대화한다. 이는 생크림을 생략한 만큼 열량과 포화지방 섭취를 대폭 줄이는 일거양득의 효과를 누릴 수 있다.실패 없는 탄산수 요리를 위해서는 달걀 3개 기준 탄산수 1.5큰술 정도의 황금 비율을 지키고 너무 오래 가열하지 않으며, 단맛이나 향이 첨가되지 않은 무가당·무향 제품을 선택하는 것이 좋다.특히 전문가들은 김이 빠지기 전 새로 개봉한 제품을 즉시 사용해 반죽이나 달걀물을 지나치게 오래 저어 기포가 빠지지 않도록 바로 조리하는 것이 핵심이라고 조언했다.문경근 기자