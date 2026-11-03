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“생크림 대신 ‘이것’ 부었더니”… 스크램블 에그 식감이 역대급 [헬스픽]

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026 11 03 13:53 수정 2026 11 03 13:53
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스크램블 에그 이미지. 아이클릭아트
스크램블 에그 이미지. 아이클릭아트


부드러운 스크램블 에그를 만들려고 생크림을 넣었다가 포화지방 폭탄을 걱정하는 이들에게 주방 속 의외의 비법이 되는 탄산수의 놀라운 반전이 주목받고 있다.

청량감을 즐기기 위해 냉장고에 쟁여두는 탄산수가 마시는 것을 넘어 요리의 필수품으로 자리 잡은 가운데 집에서 브런치 카페처럼 부드러운 스크램블 에그를 만들고 싶을 때 생크림 대신 탄산수를 활용하는 조리법이 화제를 모았다.

탄산수 이미지. 아이클릭아트
탄산수 이미지. 아이클릭아트


미국 요리 전문매체 ‘더 로컬 팔레트’ 등에 따르면 달걀물을 풀 때 탄산수를 살짝 섞어주면 놀라운 변화가 일어난다.

스크램블 에그나 팬케이크를 만들 때 부드러운 식감을 내기 위해 생크림이나 버터를 듬뿍 넣는 경우가 많지만 이는 열량을 높이고 포화지방 섭취량을 과도하게 늘려 혈중 나쁜 콜레스테롤 수치를 높이고 심혈관 건강을 위협할 수 있다.

미국심장협회는 포화지방 섭취량을 하루 총열량의 6% 미만으로 엄격히 제한하고 있다. 이때 생크림 대신 탄산수 1~2숟가락을 더하면 달걀물에 미세한 탄산 기포가 들어가며 가볍고 폭신한 식감을 극대화한다. 이는 생크림을 생략한 만큼 열량과 포화지방 섭취를 대폭 줄이는 일거양득의 효과를 누릴 수 있다.

스크램블 에그와 여러 과일 이미지. 아이클릭아트
스크램블 에그와 여러 과일 이미지. 아이클릭아트


실패 없는 탄산수 요리를 위해서는 달걀 3개 기준 탄산수 1.5큰술 정도의 황금 비율을 지키고 너무 오래 가열하지 않으며, 단맛이나 향이 첨가되지 않은 무가당·무향 제품을 선택하는 것이 좋다.

특히 전문가들은 김이 빠지기 전 새로 개봉한 제품을 즉시 사용해 반죽이나 달걀물을 지나치게 오래 저어 기포가 빠지지 않도록 바로 조리하는 것이 핵심이라고 조언했다.

문경근 기자
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