쌀쌀한 가을·주식 계좌 탓에 우울… “들어줄게” 공감이 먼저

경제 불안까지 덮친 ‘계절성 우울증’

“가을 타는 당신, 혹시 ‘파란 불’이 켜진 주식 계좌 때문인가요?”아침저녁으로 쌀쌀한 바람이 불고 나뭇잎이 붉게 물들어가는 가을, 낭만을 즐기기보다 유독 기분이 가라앉고 무기력해지는 사람들이 많다. 흔히 ‘가을을 탄다’는 표현은 단순한 감정의 동요를 넘어 의학적·생리학적 근거가 있는 계절성 정서 장애(SAD)일 가능성이 높다.계절성 우울증은 주요 우울증의 약 11%를 차지하며, 낮의 길이가 짧아지고 일조량이 줄어드는 가을과 겨울철에 주로 나타난다. 뇌에서 기분을 조절하는 신경전달물질인 세로토닌 분비가 줄어들고, 수면 호르몬인 멜라토닌의 불균형이 초래되면서 우울감과 피로감이 쉽게 찾아온다. 여기에 최근 지속되는 거시경제 불황과 꽁꽁 얼어붙은 증시 속에서 주식·코인 등 투자 실패로 막대한 금전적 손해를 입은 이들이 늘어나며 가을철 우울증의 골을 더욱 깊게 만들고 있다.고물가·고금리의 팍팍한 경제 현실에 더해, 자산 가치가 급락하는 ‘머니 로스’(Money Loss)를 경험한 투자자들은 극심한 자괴감과 불안감에 시달린다.여의도 연세마음똑똑정신건강의학과 병원의 이충헌 원장은 “최근 급격한 증시 변동과 자산 손실이 단순한 금전적 타격을 넘어 심리적 외상(트라우마) 수준의 충격으로 작용해 평소 건강하던 이들도 깊은 우울장애로 빠져들게 하고 있다”고 지적했다.우울증은 마음이 여리고 약한 사람만 걸리는 것이 아니라 누구나 겪을 수 있는 질환이다. 건강보험심사평가원에 따르면 2024년 우울증으로 진단받은 환자는 110만 6255명에 달한다. 이 중 20대(20만 4709명)가 가장 많았고 30대 19만 6079명, 40대 17만 3891명으로 그 뒤를 이었다. ‘숨은 우울증’ 환자나 일시적인 우울감을 호소하는 사람들은 훨씬 많을 것으로 추산된다. 우울증이 극심한 우울감, 흥미 상실, 수면장애 등이 2주 이상 거의 매일 이어져 일상에 지장을 초래하는 질환이라면, 우울감은 상실감이나 허탈함, 자괴감 등을 일시적으로 겪는 것을 말한다.경제 불황과 주식시장 급락과 같은 충격은 뇌의 스트레스 조절 중추를 무너뜨린다. 국내외 논문들도 금융 자산의 치명적 손실이 극심한 우울장애를 악화시키는 정신건강의 위기 요인임을 일관되게 입증하고 있다. 계절성 우울증은 충분히 자도 종일 피곤한 만성 피로, 탄수화물이나 단것이 당기는 식욕 변화, 평소보다 잠이 많아지는 과수면, 그리고 심리적 위축 등의 특징을 보인다. 이를 극복하려면 낮 시간대에 최소 20~30분 이상 산책을 통해 자연 햇빛을 쬐고, 규칙적인 유산소 운동과 균형 잡힌 식단을 유지하는 것이 큰 도움이 된다. 금융 손실에 의한 우울증은 주식 급등 및 배당금 등의 ‘금융치료’가 해법이라는 우스갯소리도 있지만 주식(금융) 투자 손실은 삶의 거대한 충격인 만큼 증상이 심할 경우 전문의 치료를 받아야 한다. 고려대 안암병원 정신건강의학과 연구팀이 발표한 논문에 따르면, 우울증은 뇌 속 세로토닌이나 노르아드레날린 같은 신경전달물질의 결핍과 뇌의 기능적 이상에 의해 발생하는 명백한 질환이다.우울증은 주변에서 무심코 건네는 위로의 말이 환자에게 큰 상처가 될 수 있다. 임상우울증학회가 성인 1195명을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면, “당신보다 더 힘든 사람도 많아요” “너무 예민한 것 같으니 편안하게 생각해요” “괜찮아질 테니 걱정하지 마세요” 등의 위로는 상처가 된다. 특히 주식 투자 실패나 경제적 파탄 위기로 힘겨워하는 이들에게 “힘내세요, 긍정적으로 생각하세요”라거나 “운동이나 취미 활동을 하면 나아질 거예요”라는 조언은 큰 부담으로 작용했다. 반면에 “이야기를 하고 싶을 때 말해요. 언제든 들어드릴 준비가 되어 있어요”, “당신의 잘못이 아니니 죄책감을 갖지 마세요” 등 조건 없는 지지와 공감, 감정 수용을 담은 표현은 높은 공감을 얻었다.우울증은 전문의의 진료도 필요하지만, 주변의 따뜻한 공감과 연대가 무엇보다 중요하다.이병문 의학전문기자